¿Carlos Pizarro es símbolo de paz? La polémica tras declarar su sombrero como patrimonio cultural

A través de un acto simbólico, el mandatario aseguró que el sombrero “hace parte de los elementos representativos del acto de la firma del proceso de paz con el M19”. Por eso y a través de la resolución 218 del 17 de junio de 2024, se reconoció este objeto como patrimonio cultural de la Nación por ser un símbolo de paz.

¿Al fin qué? Ministerio de Cultura contradijo al presidente

El hecho ha dado qué hablar. Por un lado, hay sectores que aplaudieron esta decisión, considerando que el legado de Pizarro es clave en la paz de Colombia; pero también ha sido criticada por quienes aseguran que la simbología del M19 no es representativa en el país.

La polémica no concluyó ahí. Un día después, el Ministerio de Cultura aclaró que el reconocimiento al sombrero se dio por su valor simbólico como representación de paz y objeto de memoria, en vez de constituirse como un bien de interés cultural.

“En este caso, el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro se basa en su valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria, y no en su inclusión en el mencionado régimen de protección cultural. Por tanto, es importante diferenciar entre ambas figuras y comprender la naturaleza específica de cada una”, señaló el Ministerio de Cultura.

Reacciones en La Mesa Ancha

El tema llegó hasta La Mesa Ancha, donde los panelistas tuvieron diferentes opiniones acerca del sombrero de Carlos Pizarro.

Por un lado, Juana Afanador dijo que el presidente tiene razón en considerar el sombrero como símbolo de paz, por el hecho que Pizarro fue fundamental en el proceso de paz con el M19 que terminó siendo clave en la construcción de la Constitución de 1991.

Sin embargo, señaló que eso no quiere decir que automáticamente sea patrimonio de Colombia. En cambio, dijo que el sombrero debería reconocerse más como un símbolo del campesinado antioqueño, y no reducirlo a una persona: “Rompe con el sentido de pertenencia de la comunidad. Es apropiarse de los símbolos culturales artesanales y regionales”.

Jorge Iván Cuervo estuvo de acuerdo con Juana Afanador al considerar que Pizarro sí es un símbolo de paz. No obstante, afirmó que eso no hace que sea patrimonio nacional, por el hecho que el M19 no es representativo para todo el país.

Por su parte, Julio César Iglesias consideró esta decisión como ofensiva: “Carlos Pizarro es una figura muy compleja. Firmó la paz y lo asesinaron en un acto condenable. Pero al mismo tiempo fue el máximo dirigente de una organización criminal. Lejísimos de representar a Colombia, esto no tiene ningún sentido”.