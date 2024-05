"La investigación de la muerte de Carlos Ruiz revelará qué falló": secretario de Seguridad de Bogotá

El lamentable hecho que ocurrió en la madrugada del sábado 25 de mayo a la salida de la primera jornada del Baum Festival, en el cual se registró la muerte de Carlos Ruiz, ha generado que las autoridades se pregunten qué está fallando en la gestión de los eventos de ese tipo y qué cambios necesitan promoverse.

A raíz de esas inquietudes, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se conectó con Noticias RCN y analizó la situación.

“Los detalles nos van a permitir entender en dónde fallaron los controles dentro de las instalaciones y en la producción del evento”, explicó César Restrepo, el secretario de Seguridad.

Y es que en la actualidad ya hay unas reglas y unas normas que deben cumplirse en estos eventos masivos, pero, desde el punto de vista del secretario de Seguridad, estas noticias desafortunadas demuestran que hay unas medidas adicionales que corresponde analizar e implementar.

“Hemos hecho un pedido de reflexión en la ciudad sobre el consumo de sustancias psicoactivas, pero con esto quiero ser claro en que no estoy haciendo una asociación directa entre la víctima en particular y el llamado que estamos haciendo. Esto debido a que las investigaciones alrededor de los hechos característicos no son públicas y no han terminado”, puntualizó César Restrepo.