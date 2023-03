Una llamada anónima intentó despistar el asesinato de la joven de 18 años en Cali

Un nuevo crimen que podría estar relacionado con un feminicidio sacudió al país en los últimos días. Se trata del caso de Valeria Valencia Osorio, una estudiante de 18 años que fue vilmente atacada, en múltiples ocasiones, con arma blanca, en cercanías del centro comercial Río Cauca de la ciudad de Cali. Por el momento, todo apunta a que el asesinato habría sido perpetrado por su expareja sentimental.

En horas de la noche del pasado 23 de marzo ocurrió el crimen de Valeria, quien, al parecer, había salido de su casa bajo engaño. De acuerdo con la información aportada por Leidy Osorio, tía de la joven, "un hombre que sería amigo de su expareja la llamó para que le hiciera el favor de recogerle la hija en la avenida Ciudad de Cali (...) creemos que en el camino la llamó el ex novio y la convenció para ir a ese centro comercial y allá me la mató".

Horas más tarde se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a la joven que vestía un jeans y un suéter blanco, tirada en un césped boca arriba y ensangrentada. Las imágenes muestran cómo un persona la voltea, dejando en evidencia las heridas que tenía en varias partes de su cuerpo.

Detalles del asesinato de Valeria Valencia

Tras el vil ataque, en circunstancias desconocidas, la joven fue trasladada a un centro asistencial donde finalmente se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas que tenía en su cuerpo, producidas con arma cortopunzante.

La familia de Valeria al ver que nunca llegó anunciaron su desaparición, incluso a través de redes sociales, con la descripción exacta de cómo estaba vestida.

Una vez su cuerpo fue ingresado a Medicina Legal, una familiar de Leidy que trabaja allí le preguntó los datos de la joven desaparecida, confirmando que se trataba de la misma persona. Fue allí cuando la familia se enteró de que Valeria estaba muerta, un día después de haber salido de su casa.

¿El caso de Valeria fue un feminicidio?

La tía de Valeria aseguró que la joven había terminado un relación con un hombre de nacionalidad venezolana porque era una persona celosa y que en los últimos meses estaba siendo intimidad por esta persona.

“Ella en varias oportunidades me dijo que él era una persona demasiado celosa, no la dejaba poner cierto tipo de ropa, ni hablar con sus amistades, no le permitía tener celular, que la gritaba".

Para la familia de la joven habría sido esta persona el responsable del cruel asesinato de Valeria Valencia.

Sin embargo, este caso sigue siendo materia de investigación. Con el apoyo de las cámaras de seguridad de las inmediaciones del centro comercial y los testimonios de los familiares de la joven buscan esclarecer este caso que podría estar relacionado con un feminicidio, pero aún esta información no ha sido confirmada.

La llamada clave en el asesinato de Valeria

Horas después de la desaparición de Valeria, antes de que se identificara su cuerpo en Medicina Legal, la familia recibió una llamada en la que les aseguraban que la joven se había ido de manera voluntaria porque se encontraba en estado de embarazo y que no regresaría hasta dar a luz. Poco más tarde recibieron la devastadora noticia de su muerte.

Esta llamada sería una pista clave para las autoridades, pues podría tratarse de una forma de despistar el crimen. El rastreo de la línea telefónica en la que se realizó esta llamada podría ser determinante para el caso.

Por otro lado, se habla de que en el asesinato habrían participado dos personas más, y que la expareja de Valeria, habría huido.