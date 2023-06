Comienza La Mesa Ancha en Noticias RCN: un formato de debate en el que cabemos todos

Inicia La Mesa Ancha en Noticias RCN, un espacio de debate en el que cabemos todos y que contará con la participación de tres panelistas que se encontrarán cada mañana para discutir los temas más importantes en la agenda del país.

Con la moderación de Maritza Aristizábal, Daniel Briceño, Juana Afanador y Jorge Iván Cuervo presentarán sus puntos de vista sobre asuntos clave para Colombia en cuestiones de política, economía, coyuntura y sociedad.

Teniendo en cuenta todas las posturas, La Mesa Ancha pretende presentar un formato en el que se expongan pensamientos y opiniones de todo tipo en torno a lo que sucede desde diferentes frentes de la actualidad y la agenda nacional.

Cannabis de uso recreativo, paz con el ELN y marchas contra el Gobierno

El debate de este 20 de junio se centra en tres temas principales. Uno, la aprobación del cannabis de uso recreativo para los adultos y el avance de las reformas en el legislativo; dos, los intentos de paz del Gobierno con el ELN y la posible financiación mediante un fondo multidonante; y tres, las marchas programadas por la oposición en contra del presidente Petro.

Sin duda, uno de los puntos principales de la agenda legislativa por estos días es la aprobación del proyecto de ley que busca la regulación del uso recreativo del cannabis en adultos. Para Juana Afanador, la discusión en torno a este tema “es un circo”, en el que posiblemente podría hundirse el articulado tras la ausencia del senador Alex Flórez, cuyo voto era necesario para dar una conclusión positiva a la ponencia.

Para Daniel Briceño, el Pacto Histórico está haciendo las “jugaditas” que criticó mientras tenía un papel de oposición. Además, asegura que, con la decisión del presidente del Senado, Alexander López Maya, “el cannabis de uso recreativo se hundió anoche”.

Sobre la paz, Jorge Iván Cuervo señala que la financiación de ELN mediante un fondo multidonante es apenas una propuesta y que, aunque genera cierta resistencia, “no es tan descabellada como parecería”. No obstante, el panelista dice que es apresurado pensar en esta opción, pues el ELN aún pertenece a la lista de organizaciones terroristas, lo que podría alejar a la comunidad internacional.

Finalmente, acerca de las marchas programadas para este 20 de junio, convocada por la oposición para manifestarse en contra del Gobierno Nacional, Briceño asegura que estas medirán las fuerzas de quienes no están de acuerdo con el presidente. Por su parte, Afanador defiende que las personas salgan a las calles, pero “no le augura buenas noticias”, pues asegura que no hay un líder natural que recoja las insatisfacciones de los ciudadanos. Para Cuervo, los mensajes podrían confundirse, pues no hay un rumbo claro de cara a estas congregaciones.