"Respondí con dolor": Francia Márquez habló sobre su recordada frase “pueden llorar, pueden gritar”

La vicepresidenta Francia Márquez ha vuelto a referirse a algunas frases controversiales que ha protagonizado en los últimos meses y en entrevista con José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, la funcionaria no tuvo problema para hablar de los dichos que se han hecho virales y los cuales aseguró que se trataban por su carácter y no por nada más.

Hace algunos meses, Márquez dialogó con la Revista Semana acerca de los criticados y frecuentes viajes en helicóptero alrededor de su región, dejando algunas frases que se hicieron virales y que dieron pie para que muchos colombianos señalaran que se trataba de una persona arrogante.

Francia Márquez en Noticias RCN

Ahora, en entrevista con Noticias RCN, la vicepresidenta aclaró por qué realizó las declaraciones y aseguró que se trató de su carácter que viene desde su comunidad.

“Yo respondí con dolor, me parecía injusto lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, no niego que tengo un carácter, pero eso es heredado de mi comunidad. He crecido en un territorio que le ha tocado forjar un carácter para sobrevivir al conflicto armado y a las violencias. Aunque no se crea, uno se forma con el carácter de su entorno. Si usted ve a las mujeres de mi comunidad, son de hacha y machete, van a trabajar igual que los hombres, y así me forjé yo”, dijo.

Márquez indicó que en varias regiones del país muchas personas podrían pensar que allí se tiene una actitud arrogante o algo por el estilo, pero que todo lo contrario, que esto se debe a la crianza y educación.

“Falta que Colombia conozca a su gente, a sus regiones, las identidades de cada pueblo, sus territorios. Cuando yo voy a Santander siento que la gente es muy brava, pero no, ellos tienen su forma de hablar, de expresarse, y eso no es arrogancia”, manifestó.

¿Francia Márquez debe dar explicaciones?

Ante la consulta del director de Noticias RCN respecto a las responsabilidades de los funcionarios públicos y las explicaciones que estos deben dar, la vicepresidenta expresó: “Sí, yo no tengo problema. Otra cosa es que usen lo que soy o lo que represento, para decir que no tengo capacidad, que soy un animal, o esas expresiones racistas que se han hecho públicas y evidentes”.

Finalmente, Francia Márquez lamentó el trato que muchos colombianos le dan y las acusaciones de las que es franco principal en muchas oportunidades. Además, señaló que no tiene ningún permiso de ejecutar recursos del Estado como muchos dicen.

“Si a mí me preguntan por mi gestión, mis acciones como funcionaria, yo tengo que responder. Yo no ejecuto recursos, pero todo el tiempo escucho a la gente y a los medios diciendo que estoy robando los recursos del Estado”, concluyó.