"La reunión con Nicolás Petro y Cielo Rusinque era para jalonar proyectos en el Atlántico": Miguel Ángel Del Río

No cede la controversia en Colombia por el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, luego de que su exesposa, Day Vásquez, señalara en entrevista con Semana que el diputado habría recibido supuestos dineros ilícitos por parte de exnarcotraficantes.

Al parecer, millonarias cifras de dinero que supuestamente iban dirigidas a la campaña presidencial de Gustavo Petro, nunca tocaron puerto, y Nicolás se habría quedado con dicho dinero, según lo declarado por su expareja.

En El Debate de las 6, dirigido y moderado por el director de NoticiasRCN.com, Santiago Ángel, estuvo conversando sobre el tema el abogado Miguel Ángel del Río, quien no aceptó ser el defensor del hijo del presidente de la República.

Así lo conoció este medio: “es una traición a un proyecto por el que luchamos”, dijo Miguel Ángel del Río a NoticiasRCN.com.

Vea también: Piden al CNE investigar si supuestos dineros recibidos por Nicolás Petro entraron a la campaña del presidente

"La reunión con Nicolás Petro y Cielo Rusinque era para jalonar proyectos en el Atlántico"

Sin embargo, cada vez se conocen más aristas en el escándalo protagonizado por Nicolás Petro. Durante El Debate de las 6, el abogado Miguel Ángel del Río reveló que la reunión del diputado con Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), tenían el objetivo de jalonar proyectos en el departamento de Atlántico.

“Recuerdo que Nicolás me habla de la necesidad de que podamos hablar con la directora del DPS, que es Cielo Rusinque; le pregunté cuál era el tema y me dijo: quiero jalonar unos proyectos para el departamento del Atlántico. Me pareció absolutamente legítimo”, reveló Del Río.

El abogado manifestó que la solicitud llamó su atención, por lo que quería escuchar cuáles eran las necesidades del hijo del presidente, por lo que se reunió con la directora del DPS – “nos conocíamos desde la campaña” – y organizó un encuentro entre los tres.

“Nicolás entonces le dio un poquito en el mismo sentido del tema con la ministra Cecilia López, una especie de diagnóstico de lo que pasaba y de que el DPS había abandonado todo el departamento de Atlántico. Cielo, en ese momento, se comprometió a que pondría sus ojos en esa población”.

Según Miguel Ángel del Río, durante dicho encuentro se habló de algunos municipios del departamento “absolutamente abandonados y sumidos en la pobreza”.