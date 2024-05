Las consecuencias a nivel comercial y de inversión por el rompimiento de relaciones con Israel

Tras el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel, distintos sectores se han pronunciado respecto a las consecuencias que generará esta decisión.

Respecto a las relaciones comerciales, empresariales y de inversión en Colombia, el presidente de la Andi y del consejo gremial, Bruce Mac Master, explicó lo que sería el panorama frente a esta decisión del jefe de Estado.

¿Cuáles son las consecuencias para el comercio el rompimiento de relaciones con Israel?

B.M.M: Es difícil de entender por qué se produce el rompimiento, teniendo una relación tan estrecha, en tantos frentes, aún si el Gobierno de Colombia tiene tantas críticas y observaciones a la forma como se ha comportado eventualmente otro Gobierno.

La pregunta es si la consecuencia única o la forma de expresar esas críticas es rompiendo relaciones con un par de países que tienen no solo un comercio grande, de más de 1.000 millones de dólares, sino que adicionalmente tienen una relación muy estrecha en término de sus pueblos. Hay una gran cantidad de personas judías o que son cercanas al Estado de Israel que también tienen sus inversiones aquí y que generan empleo.

Realmente, no parecería que es la forma correcta de expresar su descontento y sus diferencias desde el punto de vista político para romper relaciones con otros países.

Esto sí genera una preocupación muy grande que esta sea la forma en la que se ha decidido actuar. Me parece, adicionalmente, que no se está teniendo en cuenta todas las consecuencias que pudiera tener una decisión de semejante envergadura.

¿Qué llamado harán los empresarios al Gobierno?

B.M.M: Que el Gobierno mida la consecuencia de sus actos, me parece válido que hayan hechos de protesta, de crítica, alrededor del comportamiento, puesto que esto es un evento que nadie quiere en el planeta que es una guerra entre dos países, que es un enfrentamiento tan duro, donde los dos países han sido víctima del otro.

Nosotros lo que tenemos que propender es por una humanidad mucho más pacifista y respetuosa de los derechos humanos de todos los pueblos, y no tomar la posición de que estamos del lado de uno o del otro, donde terminamos teniendo posiciones divididas.

Yo como ciudadano diría que los dos pueblos han sido víctimas el uno del otro, de los gobiernos y de las malas decisiones, probablemente, y muchas de ellas violatorias de los derechos importantes. Son naciones que tienes relaciones muy importantes, un TLC vigente que no podemos ignorar.

¿Qué significan las relaciones forzosas de las que habla el Gobierno?

B.M.M:No es claro lo que dijo el presidente alrededor de eso. Los bancos no invierten claramente en sectores, porque los bancos prohíben invertir en unos sectores en particulares.

Si lo que el Gobierno quiere es propiciar que un crédito les llegue a los pequeños empresarios, a los empresarios del agro, eso se puede hacer porque el Gobierno tiene bancos e instrumentos específicos para eso. Me pregunto por qué no lo hace a través del Banco Agrario, o Finagro, que son las entidades que nosotros tenemos del Estado Colombiano, que no son el Gobierno, y que las tenemos creadas institucionalmente para hacer eso.

Parece que fuera un anuncio para la tribuna. Lo primero que yo quisiera ver es a las entidades del Estado, diseñadas para eso, llegándole a los campesinos, a los cafeteros, de pequeños y medianos empresarios del mundo agrícola y de las pymes, apoyándolas. Es lo que queremos ver y es una expectativa que tiene todo el país.