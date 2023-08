Las contundentes exigencias de la comunidad Wayúu al Gobierno Nacional

Luego de varios días de asambleas en más de 7 municipios del departamento de La Guajira, líderes y autoridades de la comunidad Wayúu se pronunciaron ante el decreto 1270 de 2023 expedido por el Gobierno Nacional para la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en el territorio, aseguraron que el Estado violentó el derecho fundamental de la consulta previa.

“A nosotros no nos han dicho nada de por qué están hablando de programas, por qué están hablando de nuestro territorio, que son importantes para nosotros. No estamos enterados, el caso del agua amerita un análisis bien profundo, pero ese análisis debe de llevar a que encontremos las estrategias, para poder solucionar el problema del agua, eso no es decir, aquí está el agua, aquí está el molino, que es lo que ha sucedido últimamente, no hay quien responda por todas las obras que se vayan a desarrollar en el territorio”, aseguró Jesualdo Fernández, palabrero de la comunidad wuayúu.

Lo que piden las comunidades Wayúu

Adicional a esto, los representantes de la comunidad también aseguraron que aunque es urgente la intervención en materia de seguridad alimentaria, salud y educación, el Gobierno no podrá ejecutar sus proyectos hasta sentarse en una mesa de diálogo con las comunidades.

“Debe de respetarse también a las comunidades indígenas ya creadas por las autoridades. Esas instituciones de alguna manera han avanzado en la aplicación de sus propios modelos de salud y en este momento lo vemos también en riesgo, porque no se está planteando desde los mismos programas”, añadió Fernández.

Cabe mencionar que el próximo miércoles 16 de agosto el pueblo indígena Wuayúu enviara al Gobierno Nacional un documento donde especifican los puntos de inconformidad con el decreto. Entre los temas a tratar también está la reforma a la salud, esto debido a que piden un sistema propio intercultural de los pueblos indígenas.