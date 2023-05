La historia del capo del Clan del Golfo que lavaba activos con un hotel de 6 mil millones en Quindío

El lavado de activos se disparó en Colombia. De acuerdo con las autoridades el año pasado fueron incautados a narcotraficantes bienes avaluados en 6.2 billones de pesos.

Sin embargo, hay una situación alarmante que quedó al descubierto tras recorrer uno de esos lujosos inmuebles ocupados por la Policía.

Eco Hotel Las Orquídeas:

Eco Hotel las Orquídeas, perteneció a un dueño multimillonario al que nadie en la región le conocía la cara. Cada uno de los 530 mil metros cuadrados de esta propiedad ubicada en el municipio de Quimbaya, Quindío, Según la Dijin, fueron comprados con dinero proveniente del narcotráfico aun así en los registros la propiedad estaba limpia.

“Esta propiedad pertenecía a alias ‘Mario’, pero estaba a nombre de un tercero, que presto su nombre para ocultar este patrimonio”, dijo el investigador.

Mario Elber Garzón, alias ‘Mario Bros’ era, para la Policía, el más poderoso jefe del narcotráfico del clan del golfo, la mano derecha de Otoniel y el cerebro del lavado de activos de esa organización criminal también era el verdadero dueño del lugar.

En este inmueble funcionaba desde 2019 un eco hotel, varias habitaciones, piscina, caballerizas y amplias zonas verdes eran su principal atractivo. Un día uno de sus huéspedes, llamo la atención de las autoridades

“Mediante una investigación de un año, Dijin y Fiscalía capturaron a ‘Mario Bross’ estaba hospedado en el hotel en Quimbaya en febrero de 2022 después se identificó el inmueble”, agregó el investigador.

El 13 de mayo del año pasado fue capturado en esta habitación, el jefe financiero del clan del golfo, alias ‘Mario Bross’.

Con fines de extinción de dominio, las autoridades ocuparon la finca avaluada en 6 mil millones de peso. El lugar pasó desapercibido durante años porque estaba escondido en las manos de un tercero.

“El señor Benavides ortega es una persona utilizada para el traspaso de estos bienes por parte de las hijas del señor garzón escobar, alias ‘Mario Bros’, dadas las condiciones en las que se desarrolló el negocio, aunado a que Benavides Ortega no tendría capacidad de adquirí dicho predio", señaló el expediente de la Fiscalía.

“Extinción de dominio es fundamental. afectar el patrimonio económico de las organizaciones. Eso ha sido un reto para la justicia”, aseguró el investigador.

El reclamo del abogado del dueño del predio:

“Se autorizó. No, no, ustedes debieron venir con una orden. ¿Usted quién es? Yo soy el abogado del dueño. pero él ya no es el dueño. ¿Usted sabe que es la SAE (Sociedad de Activos Especiales)? Ellos administran, pero tienen dueño”, afirmó el abogado.

Según lo que dice el apoderado del dueño del eco hotel, ocupado por la Policía, esta finca fue entregada por la SAE al mismo dueño al que se la quitaron.

“Está en depósito provisional del anterior dueño, claro, ¿por qué? La SAE así lo decidió. Vinieron unos funcionarios firmaron y chao. Es más los bienes de la SAE están en abandono”, agregó el abogado.

Una triste realidad que es más común de lo que se cree. Mientras se surte el proceso de extinción de dominio, la SAE entregó este predio en administración provisional al mismo dueño que según las autoridades sería un testaferro de alias ‘Mario Bros’. Pero, ¿cómo logran los narcos camuflar millones y millones de dólares producto del narcotráfico?

104 billones de pesos al año es la ganancia estimada del narcotráfico. Si le sumamos otros montos como los 80 billones de pesos al año perdidos por evasión de impuestos, 50 billones más por corrupción. y un billón de pesos producto del gota a gota, da un total de 250 billones de pesos que equivalen al 62% del presupuesto nacional en un año.

Dinero sucio que año a año es mayor dado el aumento de cultivos ilícitos en Colombia. El gobierno no se ha enfocado en destruir estas miles de hectáreas de hoja de coca, sino en golpear las finanzas criminales, por eso fue creado el centro integrado de información, inteligencia e investigación contra las finanzas criminales.

Pero hay algo que preocupa a las autoridades: el aumento significativo del lavado de activos de cara a la paz total.