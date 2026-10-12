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Línea telefónica en la que los hombres pueden expresar sus sentimientos se reactiva en Bogotá

La Línea Calma es un espacio seguro, atendido por profesionales, de manera gratuita y personalizada.

Foto: Secretaría Distrital de Cultura
Foto: Secretaría Distrital de Cultura

Jorge Leonardo Alzate

octubre 12 de 2026
01:29 p. m.
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Bogotá reactivó la Línea Calma, un espacio de escucha y orientación, en el que los hombres mayores de edad podrán recibir primeros auxilios psicológicos y apoyo en situaciones de crisis, marcando el número 195 y seleccionando la opción 5.

Entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, de lunes a viernes, profesionales en psicología y trabajo social estarán dispuestos a atender situaciones de duelo, rupturas afectivas, conflictos y la sensación de soledad que pueden llegar a experimentar los hombres que viven en la ciudad.

“La atención busca ofrecer herramientas para reconocer y gestionar las emociones, afrontar situaciones difíciles, tomar decisiones diferentes y prevenir que los conflictos escalen hacia situaciones de violencia”.

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La importancia de hablar y exteriorizar el malestar emocional:

La iniciativa forma parte de los programas Bogotá Libre de Machismo y Hombres al Cuidado, para cuestionar las ideas que impiden a los varones vivir su masculinidad de manera libre, desafiando narrativas como: «los hombres no lloran» o «los hombres no hablan de sus sentimientos».

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, destacó al anunciar la reactivación de la Línea Calma que: “Hablar de lo que sentimos también es una forma de cuidarnos y de cuidar a quienes nos rodean. Con la reactivación de la Línea Calma queremos que más hombres encuentren un espacio para hablar, reconocer sus emociones y tomar decisiones que contribuyan a relaciones más corresponsables”.

Esta y otras iniciativas, como el podcast ‘Sintiendo en voz alta’, acercan a los hombres de la capital colombiana “a herramientas para reflexionar sobre sus decisiones y sus relaciones con otras personas”.

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Aspectos a tener en cuenta:

Antes de marcar la opción 5 del 195, la Alcaldía invitó a los hombres que necesitan ayuda a recordar que la “Línea Calma no es una línea de emergencias ni un servicio especializado en la atención de la conducta suicida. Ante un riesgo inmediato para la vida o la integridad de una persona, se debe llamar a la Línea de Emergencias 123”.

Y “tampoco es la ‘Línea Púrpura de los hombres’”, en la que se “brinda orientación y acompañamiento a mujeres que viven violencia”, marcando la opción 7 del 195, el 01 8000 112 13 o comunicándose vía WhatsApp al 300 755 1846.

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