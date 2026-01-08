CANAL RCN
Colombia

Línea de atención para víctimas de violencia familiar en Bogotá atendió 12.000 llamas en 2025: está habilitada 24/7

La línea ‘Una Llamada de Vida’ es una alternativa no presencial para interponer una denuncia y dar trámite a acciones de protección en el hogar.

Foto: Secretaría de Integración Social
Foto: Secretaría de Integración Social

Noticias RCN

enero 08 de 2026
07:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

2.345 víctimas de violencia familiar en Bogotá recibieron protección y acompañamiento de las autoridades en 2025, gracias al trabajo de los profesionales que atienden 24/7 ‘Una Llamada de Vida’, a través de la línea telefónica (601) 3808400.

De acuerdo con las autoridades, “este canal permite superar barreras asociadas a horarios, desplazamientos y condiciones económicas, facilitando que mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y sus familias reciban orientación inmediata, acompañamiento psicosocial y activación oportuna de rutas de protección, incluso en situaciones de riesgo inminente”.

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios
RELACIONADO

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios

En total, fueron recibidas12.363 llamadas de personas que en sus hogares fueron víctima de violencia física, sexual, económica, psicológica, negligencia, abandono o conocen a alguien que lo podría serlo. Para iniciar el proceso, deben proporcionarse, aunque no de manera presencial, los nombres de los implicados, su dirección de residencia o ubicación y otros datos que permitan dar trámite a las acciones de protección.

¿Quiénes fueron los que más utilizaron la línea durante el 2025?

El propósito de la iniciativa ‘Una Llamada de Vida’ es articular “la atención no presencial con la respuesta presencial de las Comisarías de Familia, permitiendo la valoración inicial del riesgo, la adopción de medidas provisionales cuando es necesario y la remisión oportuna a los despachos comisariales, garantizando la continuidad de los procesos de protección”.

Conozca las rutas de atención y prevención de violencia contra la mujer en Bogotá
RELACIONADO

Conozca las rutas de atención y prevención de violencia contra la mujer en Bogotá

Durante el 2025, el 80% de las denuncias y pedidos de auxilio fueron realizados por mujeres; seguidas de los niños, niñas y adolescentes con un 34%, y finalmente los adultos mayores con un 8%. Además, se conoció que el mayor número de llamadas fueron realizadas entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

La línea, según el Distrito, “hace parte del fortalecimiento integral del sistema comisarial en Bogotá, que incluye la ampliación de equipos interdisciplinarios, la extensión de horarios de atención y la implementación de nuevas modalidades de servicio, orientadas a ofrecer una respuesta más cercana, oportuna y efectiva para la protección de la vida y los derechos de las familias”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

Cecilia Zuleta: redes, límites y la urgencia de cuidar la salud mental de niños y adolescentes

ELN

Cayó presunto apoyo terrorista del ELN en Aguachica: le hallaron granada, municiones y símbolos guerrilleros

Fedegan

Expresidente de Fedegán fue capturado en Atlántico por concierto para delinquir agravado

Otras Noticias

Millonarios

Hubo una salida de ÚLTIMA HORA en Millonarios: ya es OFICIAL

El jugador ya firmó el contrato con su nuevo club. Millonarios reveló los detalles en un comunicado de prensa.

María Corina Machado

"Nada devuelve los años robados": el crudo mensaje de María Corina tras la liberación de presos políticos

La líder opositora se dirigió a las familias de los rehenes liberados en medio del inicio de excarcelaciones.

Artistas

El influencer Camilo Cifuentes apareció en la cámara de Jhonny Rivera: ¿se reveló su identidad?

Automovilismo

Cambios para motos en 2026: estas son las nuevas normativas que comenzarán a regir

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio