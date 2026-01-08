Línea de atención para víctimas de violencia familiar en Bogotá atendió 12.000 llamas en 2025: está habilitada 24/7

2.345 víctimas de violencia familiar en Bogotá recibieron protección y acompañamiento de las autoridades en 2025, gracias al trabajo de los profesionales que atienden 24/7 ‘Una Llamada de Vida’, a través de la línea telefónica (601) 3808400.

De acuerdo con las autoridades, “este canal permite superar barreras asociadas a horarios, desplazamientos y condiciones económicas, facilitando que mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y sus familias reciban orientación inmediata, acompañamiento psicosocial y activación oportuna de rutas de protección, incluso en situaciones de riesgo inminente”.

En total, fueron recibidas12.363 llamadas de personas que en sus hogares fueron víctima de violencia física, sexual, económica, psicológica, negligencia, abandono o conocen a alguien que lo podría serlo. Para iniciar el proceso, deben proporcionarse, aunque no de manera presencial, los nombres de los implicados, su dirección de residencia o ubicación y otros datos que permitan dar trámite a las acciones de protección.

¿Quiénes fueron los que más utilizaron la línea durante el 2025?

El propósito de la iniciativa ‘Una Llamada de Vida’ es articular “la atención no presencial con la respuesta presencial de las Comisarías de Familia, permitiendo la valoración inicial del riesgo, la adopción de medidas provisionales cuando es necesario y la remisión oportuna a los despachos comisariales, garantizando la continuidad de los procesos de protección”.

Durante el 2025, el 80% de las denuncias y pedidos de auxilio fueron realizados por mujeres; seguidas de los niños, niñas y adolescentes con un 34%, y finalmente los adultos mayores con un 8%. Además, se conoció que el mayor número de llamadas fueron realizadas entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

La línea, según el Distrito, “hace parte del fortalecimiento integral del sistema comisarial en Bogotá, que incluye la ampliación de equipos interdisciplinarios, la extensión de horarios de atención y la implementación de nuevas modalidades de servicio, orientadas a ofrecer una respuesta más cercana, oportuna y efectiva para la protección de la vida y los derechos de las familias”.