CANAL RCN
Colombia

Solo una de las más de 35 comisarías de familia en Bogotá funciona 24/7

En una de las 20 localidades, el servicio se prestaría únicamente de jueves a domingo.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 01 de 2026
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por los hallazgos realizados sobre la manera en la que operan actualmente las comisarías de familia en Bogotá, la concejala Rocío Dussán Pérez citará a un debate de control político.

Y es que, según datos obtenidos de la Secretaría Distrital de Integración Social a través de un derecho de petición, de las más de 35 comisarías que funcionan en Bogotá, solo una opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otras cierran sus puertas el fin de semana, cuando, según la cabildante, existe un mayor riesgo de violencia intrafamiliar o de género; e incluso se conoció que en Sumapaz el servicio se presta únicamente de jueves a domingo.

Bogotá registra un caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos, en promedio
RELACIONADO

Bogotá registra un caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos, en promedio

Casi la mitad del presupuesto para fortalecer las comisarías en 2026 sigue sin utilizarse:

Dussán señaló que, para el cierre del primer semestre de 2026, casi la mitad del presupuesto destinado a fortalecer la operación de las comisarías de familia en la ciudad seguía sin ser ejecutado. En su informe, la concejala advierte: “un hallazgo presupuestal que agrava el panorama”.

En concreto, “el proyecto de inversión destinado a fortalecer las Comisarías de Familia frente a las violencias de género tiene, para 2026, una apropiación de $9 737 063 000, de los cuales a 30 de junio solo se había girado y ejecutado efectivamente apenas el 31 %. Esto significa que $4 522 087 862, más de la mitad del presupuesto, siguen sin ejecutarse a mitad de año”.

Mujeres víctimas de violencia pueden solicitar acompañamiento jurídico desde los hospitales en Bogotá
RELACIONADO

Mujeres víctimas de violencia pueden solicitar acompañamiento jurídico desde los hospitales en Bogotá

¿Cuál es la única comisaría que opera 24/7 en Bogotá?

De acuerdo con la cabildante, la única comisaría que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana, de manera ininterrumpida, en Bogotá es la del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), ubicada en los pisos uno y tres de la avenida 19 # 27-09.

Un hallazgo preocupante, debido a que los reportes a la línea «Una Llamada de Vida» aumentaron de 6280 en 2024 a 11 364 en 2025. Mientras, en los primeros seis meses de 2026 se registraron unos 6683.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Congresistas se reunieron para coordinar la agenda con el Gobierno y terminaron plantados: ¿qué pasó?

Andi

El país reacciona a la renuncia de Bruce Mac Master a la ANDI ¿Qué dijeron el Gobierno y otras agremiaciones?

María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y le dejó un mensaje al expresidente Uribe

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se definió el juego tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Selección Colombia

Lorenzo rechaza posible formato de las Eliminatorias: "Que no prospere por el bien del fútbol"

El técnico de la Selección Colombia cuestionó la eventual modificación para el camino al Mundial de 2030 y defendió la dificultad histórica de las Eliminatorias en Sudamérica.

Conciertos

Chayanne en Bucaramanga 2026: Fecha, lugar, boletería oficial y todo sobre el 'Bailemos Otra Vez Tour'

Estados Unidos

¿Por qué fue condenada a muerte la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EE. UU.?

Salud mental

¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención