Solo una de las más de 35 comisarías de familia en Bogotá funciona 24/7

Por los hallazgos realizados sobre la manera en la que operan actualmente las comisarías de familia en Bogotá, la concejala Rocío Dussán Pérez citará a un debate de control político.

Y es que, según datos obtenidos de la Secretaría Distrital de Integración Social a través de un derecho de petición, de las más de 35 comisarías que funcionan en Bogotá, solo una opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otras cierran sus puertas el fin de semana, cuando, según la cabildante, existe un mayor riesgo de violencia intrafamiliar o de género; e incluso se conoció que en Sumapaz el servicio se presta únicamente de jueves a domingo.

Casi la mitad del presupuesto para fortalecer las comisarías en 2026 sigue sin utilizarse:

Dussán señaló que, para el cierre del primer semestre de 2026, casi la mitad del presupuesto destinado a fortalecer la operación de las comisarías de familia en la ciudad seguía sin ser ejecutado. En su informe, la concejala advierte: “un hallazgo presupuestal que agrava el panorama”.

En concreto, “el proyecto de inversión destinado a fortalecer las Comisarías de Familia frente a las violencias de género tiene, para 2026, una apropiación de $9 737 063 000, de los cuales a 30 de junio solo se había girado y ejecutado efectivamente apenas el 31 %. Esto significa que $4 522 087 862, más de la mitad del presupuesto, siguen sin ejecutarse a mitad de año”.

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¿Cuál es la única comisaría que opera 24/7 en Bogotá?

De acuerdo con la cabildante, la única comisaría que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana, de manera ininterrumpida, en Bogotá es la del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), ubicada en los pisos uno y tres de la avenida 19 # 27-09.

Un hallazgo preocupante, debido a que los reportes a la línea «Una Llamada de Vida» aumentaron de 6280 en 2024 a 11 364 en 2025. Mientras, en los primeros seis meses de 2026 se registraron unos 6683.