Lo que dice la Embajada rusa del oficial Dmitry Tarantsov

La representación rusa se pronunció sobre la información que se maneja sobre un oficial ruso que salió de Estados Unidos en medio del escándalo por la interferencia en las elecciones presidenciales de ese país, y que está acreditado por la Cancillería como agregado militar de la Embajada de Rusia en Colombia desde el año 2019.

Se trataría de Dmitry Tarantsov, un coronel experto en ciberespionaje, que pertenece al servicio de inteligencia militar del Kremlin.

Información que la Embajada de Rusia desmintió categóricamente, asegurando que Dmitry Tarantsov es un militar de carrera con varias misiones en el extranjero, pero sin vínculos con acciones de ciberespionaje.

En este respecto, la Embajada indicó que el Coronel Dmitry Tarantsov es un militar de carrera, y que anteriormente tuvo varias misiones en el extranjero.

Aseguró que el oficial fue también Agregado Militar adjunto en Canadá y Agregado Aéreo en los EE.UU, y que actualmente desempeña sus funciones en Colombia desde el año 2019 y que además, cuenta con el procedimiento de acreditación en el Ministerio de Defensa Nacional.

Noticias RCN conoció un informe del comité de inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, aparece el nombre del teniente coronel Dmitry Vladimirovich Tarantsоv como agregado de la fuerza aérea en la Embajada rusa en Washington, quien, además, estuvo en esa misión diplomática desde el 19 de julio de 2013 hasta el 16 de julio de 2015, de acuerdo con información entregada por el departamento de Estado de los Estados Unidos.

Ante esta información, la Embajada rusa aseguró que Dmitry Tarantsov terminó su misión de manera completamente normal en Washington y regresó a Rusia en julio de 2015. Más de un año antes de las elecciones presidenciales en los EE.UU.

Las repetidas invenciones sobre la “injerencia” del Coronel Tarantsov provienen de una nota sobre un presunto informe del Comité de Inteligencia del Senado de los EE.UU.

Muchos hacen referencia a este documento, pero, al parecer, pocos lo han leído. Hay que llenar este vacío… En el informe se dice “It is unknown if Tarantsov attended the event” /No se sabe si Tarantsov atendió el evento/. Punto. Nada más…