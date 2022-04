Exclusivo: audios de las escalofriantes amenazas de Sergei Vagin a miembros de la red criminal

Noticias RCN conoció en exclusivo los audios en los que se evidencian las amenazas que el ruso Sergei Vagin les habría hecho a varios miembros de la red criminal, a la cual pertenece, teniendo en cuenta que ellos tienen información vital que lo podrían perjudicar en medio del proceso legal que afronta.

Según el fiscal encargado del caso, Vagin habría intimidado a los tres integrantes de la banda, quienes aceptaron los cargos en la audiencia de imputación de la Fiscalía por actividades ilegales en el país.

Las amenazas de Sergei Vagin

Las interceptaciones telefónicas, en poder del ente acusador, muestran la crudeza de Sergei Vagin al momento de enfrentar un problema con miembros de la organización. En una conversación con Giovanna Gutiérrez, una de las cabezas de la red criminal, el ruso asume con tranquilidad el altercado de ella con otro miembro de la red, y con decisiones escalofriantes, como amenazar a la familia si no hacen su voluntad, intenta resolver lo que sería un fuerte inconveniente.

Giovanna Gutiérrez: “Me da miedo porque tiene toda la información de nosotros en el computador... A mí me da miedo que él haga alguna marranada sinceramente, Sergei”.

Sergei Vagin: “El sólo puede entrar a sus cuentas ¿o no?”

Giovanna Gutiérrez: “Él tiene toda la información confidencial de nosotros, entonces eso me preocupa, me preocupa mucho Sergei porque el man terminó rabón, bloqueó todo y me dijo que iba a mirar que hacía”

Sergei Vagin: “Ahhh, eso no importa, habla entonces con su familia, este es un idiota, este tipo sólo trae problemas, que vaya a buscar sus dientes bien rotos y los palos cortados, puedes decir eso”

Y es que si algo le tenían los miembros de la red a Sergei Vagin era miedo, pues en este audio el ruso se autodenomina como una persona explosiva, y su mano derecha, Giovanna, le teme a su reacción ante un problema.

Sergei Vagin: “Yo te entiendo porque tú sabes que yo soy explosivo, y quizás uno dice que todo bien, pero tú sabes que yo en algunas veces puedo ser un poquito explosivo “

Giovanna Gutiérrez: “Uy, sí señor, por eso no le comenté nada porque yo sé que usted manda es a ajusticiarla de una y toma las cosas con calma”.

Giovanna, líder de la red, sabía que Sergei no andaba con rodeos, pues ella misma vivió el terror al darse cuenta de que una persona se había robado más de 40 millones de la red.

Giovanna Gutiérrez: “Si sacó la plata estamos jodidos Mauricio porque son 41 millones, ellos se pueden ir con eso a la m…. porque como son unos arrastrados hp…”.

Mauricio García: “Sí”

Giovanna Gutiérrez: “Ay, Mauricio, yo que hago, Dios mío, es que los jefes están esperando esa plata, no ve que ya llegó el correo que ya habían pagado”.

Mauricio García: “Pero no puede hacer eso sin la tarjeta”.

Giovanna Gutiérrez: “Si puede hacerlo sin la tarjeta, Paola me dijo que sí… Entonces yo que voy a hacer, me matan y usted lo sabe”.

Audios, pieza clave para la Fiscalía

Para el fiscal del caso es grave muy grave lo dicho por el ciudadano ruso, en las interceptaciones y a las personas, por lo cual investigará los hechos.

Vamos a ajusticiarla, vamos a hacerle la encerrona en el banco, se hacen labores de tortura por parte de la estructura, se habla de cortarle las manos a una persona, de mandarle el equipo a la familia, etc. No son actividades que se puedan tomar a la ligera

Así las cosas, estos explosivos audios están en poder de la Fiscalía y hacen parte de la investigación que adelanta por estas amenazas y por el silencio de varios de los miembros de la red.