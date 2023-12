Cali y todo el país está conmocionado por el espeluznante crimen de una menor identificada como Michel Dayana, cuyo cuerpo presentaba señales de haber sido torturada.

El cadáver de la menor fue hallado al interior de un taller automotriz en el barrio San Judas Tadeo, sitio hasta donde ha llegado la comunidad para ofrecer homenajes a la víctima y a su familia.

Según información preliminar, fue ingresada hasta el mencionado taller, y fue allí mismo en donde las autoridades la encontraron desmembrada, en medio de la insistente búsqueda de su familia, quienes habían reportado la desaparición desde el pasado 7 de diciembre.

La menor había salido de su hogar, ubicado a algunas casas del taller, hacia un supermercado para comprar un encargo, sin embargo, su rastro desapareció precisamente en ese lugar; sus familiares iniciaron la búsqueda, incluso preguntaron a los trabajadores del sitio, quienes aseguraron desconocer el paradero de Michel.

No obstante, horas más tarde uno de estos hombres se acercó a la vivienda de la menor para señalar a sus conocidos que en el taller había algo extraño, razón por la que inmediatamente acudieron al lugar.

Vea también: Macabro asesinato de una menor de 15 años durante la noche de Velitas en Cali

Llamaron inmediatamente a las autoridades, y el papá de la niña ingresó también al sitio a inspeccionar por su cuenta toda la escena, encontrando manchas de sangre en el suelo, algunos vehículos tenían golpes y señales de aparentes forcejeos.

Fue entonces cuando el padre de la víctima entró al baño y se encontró con más manchas de sangre, incluso en las paredes. Las autoridades le pidieron abandonar el lugar para poder hacer la inspección correspondiente.

Así las cosas, encontraron partes del cuerpo de la menor en un tanque y dentro de una maleta.

"No es normal que mi hija no me conteste": Duro relato del papá de la niña asesinada en Cali

“Empezamos a ‘rebulujar’ a mover, cuando ya vimos muchas manchas de sangre; chispas de sangre en las paredes; los carros hundidos como si hubiera habido un forcejeo de lucha, u cuando entré al baño había agua sangre”, relató Gerardo González, papá de Michel Dayana.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron los últimos minutos con vida de la menor.

“Yo me baño, me cambio y me siento en el mueble a esperarla. – Pasó media hora – y dije, ‘ve, Dayana por qué no llega si iba a la tienda nada más’. Íbamos a salir con mi pareja y ella a compartir una cena en la casa de mis suegros; al ver que ella (Michel Dayana) estaba demorando mucho, le digo a mi pareja: ‘váyase y yo me quedo porque no es normal que mi hija no me conteste”.

Según las autoridades, cuando el agresor se percató que se conoció su crimen, tomó una de las motocicletas del taller y escapó.

La luz que irradiaba ‘Risitas’, como era conocida en el barrio, fue cruelmente apagada y ahora su familia solo pide una cosa: justicia por el crimen de una niña apasionada por el dibujo.

Le puede interesar: Violenta noche de Velitas en Cali: seis ciudadanos fueron asesinados

¿Quién es el responsable del crimen de Michel Dayana en Cali?

Ya fue plenamente identificado el hombre que habría perpetrado el execrable crimen. Se trataría de Harold Echevery, quien trabajaba como vigilante en este taller de pintura automotriz desde hace varios meses.

Hasta 100 millones de pesos ofrecen las autoridades en Cali por información que permita la captura inmediata de esta persona. Por su parte, el alcalde de la capital vallecaucana señaló que toda la ciudad “está movilizada para ubicar a este presunto homicida”.

“Tenemos la plena identidad, la fotografía del sujeto y esperamos que ustedes, ciudadano, se solidarice para capturar a este delincuente. Es una persona enferma, que da dolor a una familia. Vamos a esclarecer el hecho y capturar al delincuente”, dijo el comandante de la Policía de Cali, Daniel Gualdrón.