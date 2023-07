Óscar Iván Zuluaga habría donado bienes a su esposa el día en que la Fiscalía anunció que le imputaría cargos

Óscar Iván Zuluaga, político de vieja data en Colombia, exministro del Interior en el gobierno de Uribe y excandidato presidencial en las elecciones de 2014, está en medio de un proceso legal que adelanta la Fiscalía en su contra por enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Son seis delitos en tres categorías que lo podrían llevar a estar tras las rejas, a él y a su hijo, quien también es señalado por fraude procesal, aunque el ente acusador asegura que fue su padre quien lo engañó e instrumentalizó.

Iván Zuluaga salpicado por dineros de Odebrecht

Todo por cuenta de 1.6 millones de dólares que habrían ingresado a la campaña de Zuluaga, presuntamente bajo su conocimiento, y que provenían de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de uno de los entramados de corrupción más sonados de la historia, no solo de Colombia sino de Latinoamérica. Este monto habría sido destinado para pagar los honorarios de Duda Mendonça, un publicista reconocido que lo apoyó en su intento por llegar a la Casa de Nariño.

Tras la imputación de cargos del fiscal Andrés Palencia Fajardo, tanto el hijo como el padre decidieron no aceptar los señalamientos en su contra y apostarle a negociar con la Fiscalía. Sin embargo, el ente acusar considera que el exaspirante no solo accedió al dinero, sino que además a una reposición de votos por 25.000 millones de pesos que habría logrado a través de fraudes. La jueza que lleva el caso advirtió que Zuluaga no podía enajenar bienes, y que de aceptar ese cargo estaba obligado a devolver el 50 % de lo obtenido por la comisión del delito.

En contexto: Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos imputados por la Fiscalía

Zuluaga habría donado bienes a su esposa el día en que la Fiscalía anunció que le imputaría cargos

Teniendo en cuenta estas advertencias, y la sospecha sobre sus bienes, El Tiempo encontró que Zuluaga tiene tres propiedades en Bogotá y una en Caldas, sin embargo, habría realizado un movimiento reciente con algunos de sus inmuebles.

El excandidato presuntamente le habría donado a su esposa, Martha Ligia Martínez, una vivienda en Pensilvania, Caldas, con las siguientes características: fue comprada en 1933 por Zuluaga a la compañía Agropecuaria Betania S.A. En ese entonces le costó 23 millones de pesos, tiene 126 metros y es parte de un condominio campestre llamado Alto de Marianita.

Esto habría ocurrido en la notaría 75 de Bogotá. Luego, en ese mismo lugar, el excandidato usó la figura de nuda propiedad, un concepto jurídico que permite a una persona tener derecho sobre un bien, siendo propietario, pero sin poder hacer uso de este. Esto lo empleó para donar dos bienes más a su pareja: la primera, una bodega en el parque industrial Puerto Central que fue comprada por la madre del excandidato en 2021 por 2.100 millones de pesos, y que fue entregada a él y a sus hermanos.

Zuluaga le donó a su esposa un 2,78%. La segunda propiedad fue un apartamento en el norte de Bogotá, que también había sido comprado por la madre de Zuluaga y que en 2022 fue entregada a sus hijos. Todo esto ocurrió el 13 de junio, día en el que la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a él y a su hijo por la financiación irregular de Odebrecht a su campaña.

La única propiedad que aparecería, según el medio citado, a nombre del excandidato es un apartamento en el Rincón del Chico que costó 143 millones en 1995, pero que ahora podría costar entre 800 y 1.200.