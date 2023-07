Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos imputados por la Fiscalía

La audiencia de imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo finalizó con la decisión de ambos de no aceptar los cargos por los que los señalaba el fiscal Andrés Palencia Fajardo: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito para el excandidato presidencial, y fraude procesal para David Zuluaga y quien en ese entonces era jefe de la campaña.

El ente acusador señaló al exmiembro del Centro Democrático de haber instrumentalizado y engañado a su hijo. En una diligencia de casi cuatro horas, el fiscal expresó sus argumentos para señalar a los dos políticos de conocer el ingreso de 1.6 millones de dólares a la campaña de Zuluaga para 2014. Dinero que habría sido utilizado para pagar los honorarios del publicista Duda Mendoça, durante la campaña de 2014, y que provenía de la constructora brasileña Odebrecht, parte de un entramado de corrupción que quedó para la historia.

El fiscal reiteró además algunos punitivos hechos punitivos hacia Zuluaga, uno de ellos, su condición, cargo y reconocimiento dentro de la sociedad colombiana al ser un hombre que aspiro a la Presidencia y que tuvo un electorado importante.

Luego de que la Fiscalía expusiera los argumentos, se dio pasó a la respuesta de los dos señalados. Aunque había rumores acerca de que aceptarían los cargos como una estrategia de la defensa, Ni David Zuluaga ni su padre los aceptaron. Esta era una de las oportunidades que tenían los políticos para acceder a una rebaja de penas, sin embargo, decidieron renunciar a ello.

Las afirmaciones de la Fiscalía se sustentan en audios entregados por Daniel García Arizabaleta, exmiembro del Centro Democrático y de la campaña de Zuluaga, que fue imputado por corrupción y habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para lograr un principio de oportunidad a cambio de audios en los que el excandidato aceptaba que sabía del dinero ingresado a su campaña. Las grabaciones fueron reveladas por Semana y en estas, el político acepta además haber manipulado pruebas que lo inculparían.

Los audios que comprometieron a Zuluaga

En el arranque de julio, la revista Semana reveló unos polémicos audios en los que Óscar Iván Zuluaga confesó tener conocimiento de que, a su campaña, en 2014, ingresaron dineros provenientes de Odebrecht.

“Yo fui y le pregunté al padre qué debía hacer y le conté la verdad de las cosas. Le dije que yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Y el padre me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: 'Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia'. Incluso, me dijo: 'Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse'”, expresó Zuluaga contándole a Daniel García Arizabaleta lo que le confesó a un sacerdote.