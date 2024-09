Los efectos políticos y económicos de la reforma tributaria radicada en el Congreso

En horas de la mañana del 10 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria.

El articulado en el tema político comenzaría un tránsito muy difícil porque el Gobierno Nacional no formalizó esta reforma tributaria y estaría repitiendo lo que pasó con la reforma a la salud y con varias advertencias del Congreso.

En cuanto a los efectos económicos, es importante evaluar que el proyecto está buscando un recaudo de 12 billones de pesos y que queda en medio de la discusión en el Congreso que también está analizando el Presupuesto General de la Nación que, según varios congresistas, debería ser menor.

Los efectos de la reforma tributaria o ley de financiamiento

Julio César Iglesias explicó que se debería estar conversando sobre el presupuesto antes de hablar de una reforma tributaria. “La mayoría de los expertos coinciden en que el presupuesto está desfinanciado, más allá incluso de si se aprueba o no la reforma tributaria”.

Las cuentas del gobierno, como ocurrió el año pasado, pues están alegres, están sobre el estimado de ingresos. Por ejemplo, del lado de la Dian y eso nos llevaría a que se queden cortas las estimaciones del gobierno.

“En campaña, incluso arrancando el gobierno de 50 incluso habló desde de hasta 70 billones de pesos, luego hizo una reforma tributaria de 20 que se quedó casi en 10 o poco más de 10 porque le tumbó parte la Corte, ahora estamos hablando de una reforma que va a recaudar 12 billones de pesos, ese número es más bien engañoso, más o menos la mitad porque la otra mitad de la que se habla es simplemente que se va a ampliar el cupo para poder endeudarse más, es decir, es un endeudamiento de la mitad de esta reforma tributaria”, dijo iglesias.

Mientras que, para Juana Afanador, la reforma es un poco más profunda. “Creo que políticamente la oposición, ha tenido el reflejo casi inmediato de oponerse como lo hizo Efraín Cepeda sin ni siquiera conocer el texto. “El nuevo régimen de las empresas, que serían de las más beneficiadas, pasarían de en este momento de tributar en 35% pasarían al 27%, entonces les daría un aire para la reactivación económica (…) o sea, no todo es horrible, no todo es el fin del mundo, hay puntos interesantes que nos llevan hacia una tributación progresiva que es lo que no tenemos en Colombia.

¿Reforma tributaria viene con un filo político?

Para el director de la Fundación Pares, León Valencia, este proyecto de ley de financiamiento “tiene más un filo político que apunta a equilibrar, a construir, una tributación distinta en Colombia”

La discusión siempre ha sido cuánto tributan los ricos y cuánto tributa la clase media que porque los pobres tributan porque tiene un poco.

Valencia explicó que el único impuesto es el del IVA que afecta a todo el conjunto de la población, “pero entonces tiene ese filo político para elevar progresivamente el impuesto a los ricos y este va en esa dirección, creo yo tiene más sentido y también la respuesta del otro lado es política porque lo primero se sabe en líneas generales lo que lo que es esa reforma tributaria e inmediatamente se desata una oposición en el Congreso”.