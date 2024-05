"Los jóvenes no se conectan con el sentimiento, sino que hablan con emoticones": rectora del colegio que suspendió el uso de celulares

En la actualidad está latente el debate sobre si se les debe o no quitar el celular a los estudiantes durante su jornada escolar. Y es que, en Sopó, Cundinamarca, hay un colegio que aplicó esa medida desde hace año y medio.

Desde ese entonces, los estudiantes no pueden llevar celular al colegio ni tampoco usarlos en las rutas. ¿Cuáles fueron los motivos? Margarita Rectora, su rectora, lo explicó en A lo que Vinimos de Noticias RCN.

“Nosotros tomamos esa decisión a raíz de que empezamos a ver que en los recreos los niños eran quietos, no jugaban, las canchas mantenían desocupadas y en sus relaciones ni siquiera se miraban a la cara. Eran muy pasivos en el salón de clases porque estaban más pendientes de proteger sus celulares o de chatear con sus familiares o con otros niños que estaban en el aula”, explicó la rectora Margarita.

Además, también determinaron que les generaba adicción y ansiedad. “Por ejemplo, se les perdía el celular y era toda una tragedia”, afirmó.

La rectora indicó que la gran mayoría de los padres de familia estuvieron de acuerdo con la medida y encontraron beneficios.

En un principio, hubo tres niños que tomaron una actitud desafiante y tuvieron que reunirse en múltiples ocasiones con la rectora. Sin embargo, todo se solucionó con el tiempo.

“Tuve que lidiar con tres casos puntuales. Uno, que era el de los juegos, vino más bravo e incómodo. Pero poco a poco se fueron silenciando y yo creo que ellos mismos fueron viendo que empezaron a jugar y a gozarse la vida en el colegio de una manera muy distinta”, enfatizó.

La rectora afirmó que no quisieron ni quieren satanizar el celular porque tienen claro que esta generación es digital. Pero, consideran que tener tiempos libres es fundamental para abordar un problema que los niños tienen con la comunicación.

“Los jóvenes no saben comunicar, no se conectan con el sentimiento. Para decirte que están bravos envían un rayo o una carita colorada, pero ahí no va cargado de la emoción, ahí no está la expresión ni el malestar, sea lo positivo o lo negativo”, concluyó.