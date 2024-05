¿Qué tan conveniente sería restringir el uso de celulares a niños y adolescentes?: expertos responden

Los celulares y los niños pueden llegar a ser una mezcla peligrosa si no se regula, dicen los expertos.

“Estamos viendo jóvenes más impulsivos, con menor tolerancia a la frustración, con menor capacidad en la regulación emocional”, manifestó Juanita Alarcón, psiquiatra de menores de edad.

¿Qué dicen los psicólogos del uso excesivo del celular por los niños?

Por su parte, la psicóloga especialista en familia, Annie de Acevedo, señaló que, al parecer, “más de cuatro horas que un adolescente esté en pantalla, puede por un tiempo desarrollarle una depresión; y a los más chiquitos les desarrolla el hábito de que todo debe ser como lo ve en la pantalla: fácil, rápido e inmediato, y la vida no es ni fácil, ni rápida ni inmediata”.

Un estudio es la base que tomó la Unión de Colegios Internacionales, Uncoli, para determinar la restricción del celular en los 27 colegios que la componen, durante menos de ocho horas.

"Un nuevo estudio realizado por el Centro Médico de la Universidad Hanyang de Seúl analizó datos sobre más de 50.000 adolescentes. Descubrieron que los adolescentes que usan excesivamente sus teléfonos inteligentes tienen un 66% más de probabilidades de informar el uso de sustancias y un 22% más de probabilidades de contemplar suicidio que sus pares".

“Los grandes magnates de la tecnología, en los colegios de sus hijos en California (EE. UU.) no usan pantallas, no usan celulares. Entonces miren lo importante que ellos no lo quieren para sus hijos, y nosotros tampoco”, agregó Annie de Acevedo.

¿No restringir, pero enseñar el uso con responsabilidad del celular en niños?

Desde otras agremiaciones de colegios como Conaced aseguran que es necesario enseñar el uso de estos elementos con responsabilidad.

“El uso responsable y ético de estos instrumentos es lo que debemos favorecer”, comentó la presidenta de Conaced, hermana Gloria Patricia Corredor.

Para muchos padres de familia la situación es compleja, pues piensan en la salud de sus hijos y también en la desconexión que van a tener de ellos.

Especialistas consideran que: “Es bueno que ellos aprendan a desconectarse en ciertos momentos de su vida, y más aún en el colegio, donde es una época de aprendizaje, de poder disfrutar con sus amistades”; y que se debe hacer “en concertación con los padres de familia, con los mismos estudiantes, la comunidad educativa, e incorporarlo en el manual de convivencia”.

Según un estudio de salud mental de Bogotá, el 29 % de los jóvenes tiene ideas suicidas y el 18,4 % cumplen criterios de tener trastornos depresivos, en muchos casos originados por el uso excesivo del celular.