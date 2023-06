“Es la hora de conocer la verdad de este escándalo”: Miguel Uribe sobre las movilizaciones

El próximo martes 20 de junio se llevarán a cabo las movilizaciones convocadas por los sectores políticos de la oposición, esta jornada de manifestaciones se ha programado en todo el país bajo una denominación "La Marcha de la Mayoría”.

Al respecto, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe expuso en Noticias RCN los motivos de la movilización y el apoyo que esperan por parte de los ciudadanos.

¿Qué buscan con estas movilizaciones?

Miguel Uribe: En esta movilización esperamos a cientos de miles de colombianos, porque llegó la hora de que seamos nosotros los ciudadanos los que le exijamos al Gobierno conocer la verdad para llegar al fondo de este asunto y este escándalo.

Es el momento de que los ciudadanos empoderemos a nuestras instituciones para que limiten el abuso de poder del Gobierno presidente Gustavo Petro, pero además, llegó la hora de defender nuestro país, la democracia, la independencia de poderes, nuestro futuro y el de nuestras familias.

¿Cree que tendrán las garantías para las concentraciones?

Miguel Uribe: Estoy convencido que garantías vamos a tener, la Policía, la fuerza pública y especialmente las autoridades locales han sido garantistas, esperamos que ese día cumplan con su deber y nos acompañen a una manifestación absolutamente pacifica, pero con el mayor impacto posible.

Invitamos a todos los colombianos de todos los sectores políticos, porque esta marcha no tiene jefe, no tiene dueño, no tiene marca. Es la oportunidad para salir a marchar por nuestro presente y nuestro futuro.