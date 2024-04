Este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y desde hace varios días se viene hablando de las marchas que tendrán lugar este miércoles festivo en todo el país, y a las que el presidente Gustavo Petro dijo que se sumaría.

Sin embargo, algunos sectores se han referido al tema cuestionando los motivos por los que el Gobierno hace un llamado a vincularse a estas manifestaciones. ¿Qué hay detrás de todo este panorama y cómo se puede analizar el uso que se le está dando a esta fecha?

Marchas del 1 de mayo: ¿cómo analizar el uso que les está dando el Gobierno?

Julio Cesar Iglesias:

“A mí me sorprende como se ha normalizado el uso del presupuesto para hacer campaña electoral anticipada y para promover agendas ideológicas, ese no debería ser el uso de los impuestos. El Gobierno ha anticipado la campaña electoral de 2026, el propio presidente la ha anticipado, y esto hace parte del ambiente preelectoral que se ha generado y estamos impulsando unas agendas ideológicas muy concretas”.

“Se supone que los impuestos los pagamos para la educación, salud… Eso es lo que nos dicen – ya salió el informe de cuánto se han gastado en las movilizaciones del Gobierno, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos – mañana pocas dudas hay de que va a haber recursos públicos de los impuestos involucrados en la promoción de una agenda ideológica la cual deploro. Eso no tiene ningún sentido”.

“No estoy diciendo que esto sea exclusivo de este Gobierno. Todos los gobiernos han usado recursos públicos para promover campañas electorales de forma escondida, debajo de la mesa, y para promover agendas ideológicas, pero este Gobierno lo está haciendo con un descaro insólito”.

Juana Afanador:

“Me gustaría que volviéramos a lo que significa el primero de mayo: es la conmemoración de muchos derechos adquiridos, logrados y luchados por la clase trabajadora, no solo en Colombia sino en todo el mundo; es un día que reivindica estos derechos”.

“Estos derechos deben trascender cualquier Gobierno, la marcha del primero de mayo ha existido con o sin Petro, con otros gobiernos, y siempre hay demandas y reivindicaciones en todos los gobiernos, sean de derecha, extrema derecha, centro, izquierda, lo que sea”.

“¿Debe salir o no el Gobierno? Creo que esta es una marcha de la ciudadanía trabajadora, si quiere salir la ministra a caminar, está muy bien; si el presidente quiere salir a marchar, muy bien; pero nunca tomarse el espacio de la tarima y las vocerías que son de ciertos representantes que han sido elegidos, como los sindicalistas; ahora rompieron con algunos sindicatos que no están de acuerdo con salir a marchar”.

“Es muy grave porque el movimiento sindical y los movimientos sociales en ningún momento deben ser cooptados por el Gobierno y por el Estado. Entonces pueden ser afines”.

“Si vamos a hablar de quién representa a la clase trabajadora en Colombia, la mayoría es una clase informal, entonces ninguno podría ser las mayorías representadas por sindicatos; estos han sido espacios de resistencia y lucha para sobrevivir”.

Jorge Cuervo:

“Varias cosas que nos desconfiguran el análisis. Tradicionalmente el primero de mayo es la marcha de la clase trabajadora y generalmente en un país como Colombia la clase trabajadora siempre marcha en contra de los Gobiernos, porque por razones históricas e ideológicas eso es lo que pasa”.

“Tenemos un Gobierno de izquierda donde un buen sector de la clase trabajadora se siente representada en este Gobierno y este además que los representa. Hay un sector del sindicalismo que no lo es y plantea una división; yo no creo que haya división. Hay una federación que históricamente ha estado mucho más cercana a lo que llamarían la agenda ideológica de la centro - derecha, entonces ellos lo lamentan”.

“A mí no me parece bien que el Gobierno se tome el espacio de los trabajadores, que trate de usar una marcha que tiene un significado histórico distinto para la reivindicación de sus políticas. En esa parte no estoy de acuerdo. Hubiera sido diferente si las distintas federaciones sindicales invitan al Gobierno a que marche con ellos, cosa que no pasó. Entonces me parece que ese tema del pulso en las marchas y de cuál es la más grande, se va a ir agotando”.