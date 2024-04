¿Qué viene para el Gobierno tras las marchas del 21 de abril?: responde mininterior

Son distintas la voces que se han expresado tras las manifestaciones nacionales del domingo 21 de abril en las que los colombianos se movilizaron para expresar su rechazo a algunas de las medidas y proyectos de la administración del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mientras el presidente Petro calificó dichas movilizaciones como débiles y de la oligarquía, personas como Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y Luis Fernando Velasco hablaron con unas palabras distintas.

“Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como Gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica”, aseguró Sarabia.

Por su parte el ministro Velasco aseguró que estas manifestaciones debían generar una reflexión en el Gobierno y que “fueron unas marchas importantes. No soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar y decir que fueron unas marchas débiles”.

Noticias RCN habló con el ministro Velasco sobre lo que ha sucedido en la Casa de Nariño y lo que sigue para los proyectos de reformas del Gobierno Petro.

Ministro usted se lanzó al agua con el mensaje de que no era irrespetuoso al llamar débil es unas marchas importantes, palabras textuales. ¿Qué le han dicho en Palacio?

Lo que creo que todo el mundo ha reconocido; un número muy importante de colombianos, que merecen todo nuestro respeto, salieron a expresarse a la calle. Yo me quedo con ese pronunciamiento, me quedo con la tranquilidad de la gran mayoría y dejo a un lado y no quiero enfatizar a esos bárbaros que salieron con un ataúd o algunos que salieron muy agresivos, porque entiendo que fue una pequeñísima minoría frente a una gran mayoría que tienen opiniones contrarias a las del Gobierno y que nosotros debemos escuchar con respeto.

Ministro se dice que usted es el próximo eliminado. ¿No teme que le digan; Ministro, habló de más, se le fue la mano?

Todos los ministros refrendamos nuestro contrato laboral todos los días, somos fusibles. Yo defiendo lo que creo.

Yo creo que el presidente, incluso leyendo su trino con claridad, señaló que hay que abrir espacios, de manera que yo me quedo en eso. Si yo estoy hablando con este tono, créame, que no lo estoy haciendo en contra del Gobierno, lo hago porque en el Gobierno estamos pensando así.

Ministro, ustedes insistirán en las reformas a pesar de las marchas del domingo que dicen no las queremos así

Si hay una reforma que ha generado un consenso, que ha superado los partidos de Gobierno y buena parte de congresistas y bancadas independientes, nos están apoyando sectores sociales, es la reforma pensional. Es asegurar a cerca de tres millones de colombianos, especialmente los que viven en las zonas rurales, adultos mayores hombres y mujeres, que tengan un bono para vivir con alguna dignidad cuando llegue la tercera, gente que no recibe absolutamente nada.

Ministro, ¿y la de salud qué?, ¿cómo ve el futuro de esa reforma?

El Gobierno Nacional ya tiene un texto que ha trabajado con mucha dedicación. El Ministerio de Salud convierte un gran texto de 150 a 170 artículos en cerca de 40 los temas centrales y entiendo que parlamentarios de Gobierno, parlamentarios de oposición y parlamentarios independientes también están trabajando un texto, de manera que ahí hay otro camino para ver cómo juntamos esas iniciativas y hacemos un acuerdo para sacar adelante esa reforma.

Porque aún el día que se dijo que se hundía la reforma en la Comisión Séptima todos los discursos de los parlamentarios que votaron por su hundimiento dijeron que Colombia necesita una reforma a la salud.