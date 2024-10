¿Imprudencia? Más de 60 ambulancias han sido multadas por transitar en el carril de Transmilenio

El sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá es la columna vertebral de la movilidad para millones de ciudadanos que dependen de sus buses articulados para desplazarse diariamente.

Sin embargo, este vital servicio se ha visto afectado por un problema creciente: la invasión de su carril exclusivo por parte de vehículos no autorizados, entre ellos ambulancias que, sin estar en emergencia, lo utilizan de manera indebida, creando caos en la movilidad y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Más de 60 ambulancias han sido multadas por transitar en el carril de Transmilenio

Este año, las autoridades han emitido 66 órdenes de comparendo a ambulancias que han sido sorprendidas usando los carriles de Transmilenio sin la debida autorización.

Esta infracción no solo es ilegal, sino que también genera retrasos en el flujo de los buses y contribuye a accidentes, algunos de los cuales han sido fatales. A raíz de este fenómeno, la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con el grupo de Transporte Masivo de Transmilenio, ha implementado una serie de controles estrictos para frenar esta peligrosa práctica.

¿Qué pasa si la ambulancia lleva una emergencia mientras transita el carril de Transmilenio?

Ante esto, el comandante del Sistema de Transporte Masivo, Pascual González, explicó que la normativa permite a vehículos de emergencia, como ambulancias, acceder al carril exclusivo de Transmilenio solo si cuentan con una autorización previa, la cual puede ser solicitada de manera rápida a través de una llamada a las autoridades competentes.

Este permiso incluye un código de identificación y la justificación de la emergencia que se va a atender. No obstante, muchas de las ambulancias multadas no cumplen con este protocolo, utilizando el carril como una vía rápida, incluso en situaciones donde no se encuentran en una emergencia.

Las multas impuestas ascienden a 572.000 pesos, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, y estas acciones también pueden acarrear sanciones disciplinarias y pedagógicas para los infractores.

Cabe mencionar que, el uso indebido del carril exclusivo no solo afecta la operatividad de Transmilenio, al generar retrasos en los recorridos y afectar a miles de pasajeros que dependen de este sistema, sino que también ha tenido graves consecuencias en términos de seguridad vial.

Pues en el 2024 ya se han registrado 20 siniestros viales en estos carriles, en los cuales 40 personas han resultado lesionadas y tres han perdido la vida.