Este es el dispositivo de seguridad en Bogotá para ver la final de la Copa América

La Alcaldía de Bogotá entregó los detalles del plan de seguridad que las autoridades desarrollarán durante el domingo 14 de julio por la final de la Copa América en la que la Selección Colombia participará tras 21 años de ausencia.

“Bogotá está lista para vivir en paz, con tranquilidad, en respeto y con seguridad la fiesta del fútbol el próximo domingo”, aseguró el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán quien aseguró que el dispositivo de seguridad contará con la participación de la administración distrital, la Policía Nacional y la empresa privada.

El operativo de seguridad de la Alcaldía de Bogotá para la final de la Copa América Colombia vs. Argentina

El dispositivo estará compuesto por más de 1.500 hombres y mujeres de la Policía que estarán distribuidos en tres turnos, especialmente en los sectores donde van a haber pantallas gigantes para que las personas vean el partido. Así como también en bares, gastrobares, restaurantes y zonas de parques.

A estos uniformados se les unirán dos helicópteros y seis drones.

“La Policía Metropolitana de Bogotá está lista y preparada para atender todos los requerimientos en materia de prevención y de seguridad con motivo del evento deportivo de la final de la Copa América que será entre Colombia y Argentina”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) el brigadier general José Gualdrón.

Asimismo, el alcalde Galán aseguró que 2.500 efectivos adicionales de la Policía estarán en la ciudad.

“Si nuestra selección gana no desmedirnos en el consumo de alcohol, no conducir bajo efectos del mismo, respetar las señales de tránsito y no generar que la euforia nos lleve a la irresponsabilidad”, pidió el general Gualdrón.

¿Habrá ley seca en Bogotá el domingo 14 de julio por la final de la Copa América?

El alcalde Carlos Fernando aseguró durante una rueda de prensa que no habrá ley seca el domingo del partido de Colombia vs. Argentina.

“El compromiso es trabajar todos juntos para no permitir situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía. Por eso el compromiso es a mantener las normas como están, es decir, no va a haber ley seca”, afirmó el alcalde.

Frente a esto el alcalde destacó que habrá un esfuerzo particular respecto a la movilidad para hacer controles en varios puntos de Bogotá para detener a los conductores en estado de embriaguez.

“No vamos a permitir que una persona que consuma licor vaya a estar manejando en Bogotá”, aseguró el alcalde Galán.