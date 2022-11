Ministerio de Transporte toma medidas por presunta corrupción en la Aerocivil

Luego de las denuncias de la Revista Semana por posibles casos de corrupción y narcotráfico dentro de la Aeronáutica Civil, el ministro de Transporte anunció varias medidas.

“Ya se tomaron algunas medidas de remoción de funcionarios hace unos 20 días, un mes. Hemos tomado la decisión y estaba conversando con el director para renuncias que yo había pedido de todos los funcionarios”, explicó el jefe de la cartera de Transporte, Guillermo Reyes.

Inicialmente, el ministro manifestó que fue informada en la mañana de este 26 de noviembre sobre las denuncias en relación con la Aerocivil.

“Me puse en contacto con el contralor general, con el fiscal general de la Nación y con la señora procuradora general. Las tres instituciones inmediatamente me manifestaron su disponibilidad inmediata”.

Así las cosas, explicó que se designaron equipos especiales para adelantar las investigaciones correspondientes desde dichas entidades.

“Llegó el momento de tomar acciones” en la Aerocivil

Aseguró que lo que ocurre al interior de la Aeronáutica “no es un hecho nuevo” y recordó que durante la administración del expresidente Duque “también conocimos hechos de corrupción que se denunciaron y solo llegaron a la cúpula de la entidad”

Dijo que se tomarán decisiones de fondo y se investigarán todos los temas denunciados: corrupción, malos manejos en los aeropuertos, contratación, no cumplimiento de las normas materia de los concursos.

Cuando el presidente de la República me ofreció el cargo de ministro, me dijo que su gran preocupación en el sector era en especial la Aeronáutica Civil. Porque conocía de denuncias, temas de narcotráfico en numerosos aeropuertos del país no concesionados

Las decisiones del Ministerio frente al escándalo de corrupción en la Aeronáutica

Según Reyes, el caso empezó a ser investigado desde que asumió el cargo y ya entró en el radar de la Fiscalía General de la Nación.

“A instancias mías, el director hizo algunos movimientos de personal en materia de contratación, pero ahora hemos tomado decisiones inmediatas”:

El secretario general del Ministerio de Transporte se encargará de la secretaría general de la Aerocivil.

El director jurídico del Ministerio asumirá las funciones de director jurídico de la entidad.

Se hará una revisión total de los procesos de contratación que están “en camino”.

“He citado a las directivas de la Aeronáutica a las 7:00 de la mañana el lunes y voy a citar a los sindicatos.

No es posible que los sindicatos, que deberían y deben cuidar de la entidad, no tomen medidas en el asunto. Aquí vamos a actuar Gobierno, órganos de control, en especial la Fiscalía, y vamos a entrar también con el apoyo de los sindicatos si su decisión es que van a sanear la entidad, o si no, de todas maneras las medidas van a ser del mayor rigor”, añadió el ministro.

Noticia en desarrollo. Espere más información.