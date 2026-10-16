Megaoperativo en Barranquilla dejó 56 capturados que integraban organizaciones criminales

El presidente Abelardo de la Espriella lideró personalmente una masiva operación nocturna en Barranquilla y su área metropolitana, que contó con la participación de más de 500 uniformados del Ejército y la Policía.

Autoridades realizan operación 'Blindaje 360': ¿Qué es?

El operativo, denominado ‘Blindaje 360’, dejó como resultado la captura de 56 personas tras la realización de 34 allanamientos.

La intervención de las autoridades tuvo como objetivo atacar directamente a las organizaciones criminales que delinquen en la capital del Atlántico y en municipios cercanos, entre ellos Soledad, donde se concentraron varias de las acciones policiales.

Antes del despliegue de los uniformados, el mandatario se refirió a la estrategia de seguridad y al trabajo que adelantan las autoridades para enfrentar a las estructuras delincuenciales que operan en la región.

“Vamos a terminar de organizar la salida de todos los miembros de la fuerza pública que van a participar en un megaoperativo hoy, aquí en La Arenosa. Estamos combatiendo de frente el crimen organizado sin tregua”, declaró.

Desde la sala estratégica del comando policial, De la Espriella siguió minuto a minuto el desarrollo de la operación, que incluyó intervenciones en distintos barrios de Barranquilla y sectores del área metropolitana.

De acuerdo con el balance entregado, 28 de las capturas se produjeron en flagrancia, mientras que las otras 28 se efectuaron mediante órdenes judiciales.

Entre los detenidos se encuentra alias Keko, señalado como el presunto responsable de amenazas contra el presidente. Según la información suministrada, el mandatario lo confrontó al finalizar el operativo.

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¿Quiénes son los capturados?

Las autoridades también señalaron que entre los capturados habría integrantes y presuntos cabecillas del Clan del Golfo y de estructuras criminales como ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’, ‘La Nueva Generación del Freseo’ y ‘Los Porteños’.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla expresó, a través de su cuenta de X, su agradecimiento al mandatario por su “determinación y compromiso” con las acciones dirigidas a recuperar la seguridad en la ciudad.