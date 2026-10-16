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VIDEO | Delincuentes atracaron un restaurante y una tienda de celulares en Barranquilla y Soledad

Entre las víctimas se encontraba una familia con dos niños, cuyos acompañantes intentaron protegerlos en medio de la situación.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
07:28 a. m.
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La inseguridad volvió a encender las alarmas en el área metropolitana de Barranquilla luego de que, en hechos separados, delincuentes armados atracaran un restaurante de comidas rápidas en la capital del Atlántico y saquearan un almacén de tecnología en el municipio de Soledad.

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Ambos casos quedaron registrados en cámaras de seguridad, cuyas imágenes son ahora fundamentales para la identificación de los responsables.

Atraco en restaurante sorprendió a familias y comensales

El primer hecho ocurrió en un restaurante de comidas rápidas ubicado en el barrio Alfonso López, en Barranquilla. De acuerdo con las imágenes de seguridad, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al establecimiento y, en menos de dos minutos, sometieron a los clientes para despojarlos de sus pertenencias.

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Uno de los delincuentes desenfundó un arma de fuego e intimidó a los comensales mientras cometía el robo. Entre las víctimas se encontraba una familia con dos niños, cuyos acompañantes intentaron protegerlos en medio de la situación. El momento de tensión quedó registrado por las cámaras del local.

Otro video captó cómo algunos trabajadores reaccionaron rápidamente y movieron una nevera para intentar bloquear el paso de los atracadores dentro del establecimiento. Sin embargo, los delincuentes lograron consumar el hurto y escapar del lugar.

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Delincuentes vaciaron vitrinas de almacén en Soledad

Horas después, un nuevo caso de inseguridad se registró en el barrio Los Robles, en Soledad. Allí, dos delincuentes ingresaron a un almacén de tecnología y se llevaron más de 30 celulares de alta gama, además de joyas y dinero en efectivo.

Las cámaras de seguridad documentaron el accionar de los responsables, quienes desocuparon gran parte de las vitrinas del establecimiento antes de abandonar el lugar con el millonario botín.

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Las autoridades avanzan en el análisis de los videos obtenidos en ambos casos, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar su posible participación en otros hechos delictivos ocurridos recientemente en el área metropolitana de Barranquilla.

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