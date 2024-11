Angustiante desaparición de menor de edad en Cali: habría dejado una 'carta' de despedida

José Gregorio Bracho, padre de la pequeña María de los Ángeles, vive una angustiante pesadilla desde que su hija desapareció el pasado 13 de noviembre en Cali.

La menor, de 10 años, fue vista por última vez en compañía de un hombre, y su padre relata con dolor cómo descubrió su desaparición.

La angustia de un padre que busca a su hija desaparecida

José Gregorio Bracho cuenta con desesperación los detalles de aquel día. Regresó a su casa alrededor de las 5:30 p.m., pero al entrar, notó que su hija no estaba. En la mesa encontró una nota escrita a mano, en la que aparentemente la niña expresaba su deseo de irse de la casa. Sin embargo, Bracho se dio cuenta de que la letra no correspondía a la de su hija, lo que aumentó aún más su incertidumbre y miedo. "Con el desespero no me fijé bien en la letra, pero al final me di cuenta que no era su letra", explicó.

Según el relato de Bracho, la última vez que vio a su hija fue en un video, donde ella se iba con un hombre. Desde ese momento, ha sido incapaz de localizarla. Las autoridades están investigando el caso, pero el padre sigue sin respuestas.

Operativos y búsqueda comunitaria por la menor desaparecida en Cali

La Policía de Cali, bajo el liderazgo del comandante Carlos Oviedo, ha activado un grupo especializado en infancia y adolescencia para investigar los posibles móviles detrás de la desaparición de María de los Ángeles. Aunque existen algunas versiones y hipótesis que se están analizando, las autoridades aún no han determinado el paradero exacto de la niña.

Con la esperanza de encontrarla, vecinos y familiares en el barrio Obrero de Cali están organizando una jornada de búsqueda. La comunidad se ha unido para ayudar al angustiado padre, esperando que pronto la pequeña regrese sana y salva.

El caso de María de los Ángeles ha tocado el corazón de la ciudad, y tanto su familia como las autoridades continúan trabajando incansablemente en la búsqueda. La angustia de un padre que solo desea que su hija regrese a su hogar sigue siendo el motor que impulsa las gestiones de rescate y las jornadas de búsqueda, mientras la comunidad de Cali se mantiene en pie de lucha por la menor desaparecida.