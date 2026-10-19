Menor reclutada por las disidencias hace tres años logró escapar de los horrores de la guerra

Luego de tres años en las disidencias de ‘Iván Mordisco’, una menor de 16 años logró escapar y encontrarse con el Ejército para el restablecimiento de sus derechos.

La joven fue reclutada en Mapiripán, Meta, y obligada a engrosar las filas del grupo criminal hasta concretar su escape, entrado octubre de 2026.

En un descuido, la menor logró perder de vista a sus captores y caminó durante horas en busca de ayuda, que llegó de integrantes del Ejército Nacional, que patrullaban en la zona:

“Según la información conocida por las autoridades, la menor manifestó pertenecer a la estructura 44 Antonio Ricaurte, del grupo armado organizado residual, GAO-R, Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, facción asociada a alias Mordisco”.

ICBF trabaja con la menor tras escapar del grupo criminal:

Luego de ser rescatada por el Ejército, la menor fue puesta en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Así lo dieron a conocer las autoridades, en las últimas horas: “Se puso el caso a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entidad encargada de adelantar las actuaciones de protección pertinentes”.

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Preocupa, según datos de la Defensoría del Pueblo, que, entre enero y septiembre de 2026, al menos 130 casos de reclutamiento forzoso se han registrado en el país y en 2025, 419.

Un informe reciente conocido por Noticias RCN revela, además que, en departamentos como el Cauca, estarían reclutando más niñas que niños, para obligarlas a combatir, realizar labores domésticas, someterlas a explotación sexual o utilizarlas para atraer menores a los grupos armados, a través de las redes sociales.