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Más de 400 menores de edad fueron reclutados en 2025: este año van 74

Menores de poblaciones indígenas y afro siguen siendo los más afectados.

Foto: Unicef Colombia
Foto: Unicef Colombia

Noticias RCN

julio 31 de 2026
08:54 a. m.
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En un informe reciente, la Defensoría del Pueblo advirtió que en el botón de registro de reclutamiento infantil se registraron 419 casos (57% niños y adolescentes y 43% niñas y adolescentes) en 2025.

Y, en el primer semestre de 2026; es decir, entre el 1 de enero y el 30 de junio, se registraron otros 74 (65% niños y adolescentes y 35% niñas y adolescentes). Sin embargo, las cifras podrían ser superiores, debido a que:

“Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza o normalización de esta violencia”, además, hay “casos de niñas, niños y adolescentes que mueren en hostilidades o acciones militares, sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento”.

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Grupos armados que más reclutaron menores en 2025 y lo que va de 2026:

De acuerdo con el informe de la entidad encargada de proteger los derechos humanos de la población colombiana, el grupo armado que más niñas, niños y adolescentes habría reclutado en 2025 fue el Estado Mayor Central (43,4%), seguido de otros grupos sin identificar (16,9%), disidencias sin especificar (11,2%), el ELN (10,3%), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (9,1%), el Clan del Golfo (5,7%), la Segunda Marquetalia (2,2%), los Comandos de Frontera (1%) y el crimen organizado (0,2%).

En 2026, el Estado Mayor Central, nuevamente, se encuentra a la cabeza (28,4%), seguido de disidencias sin identificar (24,3%), el ELN (21,6%), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (18,9%), otros grupos sin identificar (2,7%), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (2,7%) y los Comandos de Frontera (1,4%).

Además, se conoció que el mayor número de casos de reclutamiento infantil en 2025 se registró el mes de abril (11%), seguido de junio y septiembre (ambos con un 10%). Mientras, en 2026, ha sido febrero, con un 34%.

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Poblaciones y departamentos más afectados por el reclutamiento infantil el último año y medio:

En 2025, los departamentos con mayor número de casos reportados de este delito fueron Cauca, con 187 casos; Antioquia, con 33, y Norte de Santander, con 27, y en 2026, repiten Cauca, con 29, y Norte de Santander, con 17.

En lo que va del año, 28% de los casos de reclutamiento infantil fueron reportados en poblaciones indígenas y 12% en poblaciones afrocolombianas, y el año anterior, 50% de los casos fueron reportados en poblaciones indígenas y 6% en poblaciones afro.

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