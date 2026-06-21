Metro de Bogotá: abren curso virtual gratis con certificado para aprender cómo funcionará la Línea 1

Las personas que todavía tienen dudas sobre cómo operará el Metro de Bogotá ahora podrán resolverlas a través de un curso virtual gratuito que busca explicar los principales aspectos del sistema de transporte que transformará la movilidad de la capital.

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La iniciativa, denominada Bogotá Modo Metro, abrió inscripciones para ciudadanos interesados en conocer cómo funcionará la Primera Línea del Metro, cuáles serán sus beneficios y de qué manera se integrará con el resto de la red de transporte público de la ciudad. El proceso de registro estará disponible hasta el próximo 9 de julio de 2026.

La formación se desarrollará entre el 13 de julio y el 13 de agosto de 2026 en modalidad virtual. Quienes completen las actividades previstas recibirán un certificado de participación al finalizar el programa.

¿Qué aprenderán los participantes en el curso sobre el Metro de Bogotá?

Durante cuatro semanas, los asistentes podrán profundizar en distintos aspectos relacionados con el proyecto ferroviario más importante que ha tenido Bogotá. Entre los contenidos se incluyen la historia de la movilidad en la ciudad, los avances de la Primera Línea, el funcionamiento de las estaciones y las normas de convivencia que deberán seguir los futuros usuarios.

Además, el programa abordará temas como movilidad inteligente, sostenibilidad ambiental, cultura ciudadana, integración con otros sistemas de transporte y los impactos económicos y sociales que se esperan con la entrada en operación del Metro.

Uno de los objetivos principales es ayudar a la ciudadanía a entender cómo se conectará el nuevo sistema con TransMilenio y las rutas zonales del SITP, una integración que será clave para facilitar los desplazamientos diarios de millones de personas.

El avance del Metro de Bogotá supera el 78 %

La apertura de las inscripciones coincide con un momento importante para la ejecución de la obra. De acuerdo con cifras de la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto alcanzó un avance general del 78,69 % con corte al 31 de mayo de 2026.

La entidad también informó que ya se han construido más de 15 kilómetros de viaducto y se han instalado más de 6.700 metros de vía férrea. Asimismo, recientemente llegó a la ciudad el tren número 13 de la Línea 1, que hace parte de las pruebas y preparativos para la futura operación del sistema.

La Primera Línea del Metro recorrerá cerca de 24 kilómetros entre el Portal de las Américas y la calle 72. El trazado contará con 16 estaciones y atravesará localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Según el cronograma oficial del proyecto, la infraestructura de la Línea 1 estaría terminada en septiembre de 2027, mientras que el inicio de la operación comercial para los usuarios está proyectado para marzo de 2028.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.