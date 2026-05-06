Así será el proyecto inmobiliario que crecerá alrededor de una estación del Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá abrió una convocatoria de precalificación para seleccionar un aliado que desarrolle un proyecto inmobiliario en un terreno vinculado a la construcción de la Línea 1 del sistema.

El proyecto estará ubicado en la localidad de Kennedy, en la intersección de la avenida Boyacá con Primero de Mayo, donde se encuentra la Estación 6 del Metro. Según la información divulgada por la entidad, el desarrollo se realizará sobre un predio remanente de las obras de infraestructura y contará con un área de 4.742 metros cuadrados.

La convocatoria busca identificar una empresa o consorcio que se encargue de estructurar, construir, operar, mantener y explotar comercialmente el proyecto.

La entidad plantea que el proyecto pueda destinarse a actividades comerciales o de uso mixto, con el objetivo de aprovechar el suelo disponible alrededor de la infraestructura de transporte que actualmente se encuentra en ejecución.

¿Cómo funcionará el modelo de colaboración empresarial?

La propuesta está estructurada sobre cinco componentes principales. El primero corresponde a la alianza entre la Empresa Metro de Bogotá y el aliado estratégico que resulte seleccionado. El segundo contempla la creación de dos patrimonios autónomos para administrar los recursos y la ejecución del proyecto.

Además, se establece un horizonte de 44 años que incluye las etapas de diseño, construcción, operación y reversión del activo. También se plantea un esquema de beneficios económicos fijos y variables para las partes involucradas y un modelo de gestión de riesgos en el que el privado asume la ejecución del proyecto bajo mecanismos de supervisión definidos por la entidad.

Una vez concluya el plazo contractual, la infraestructura construida deberá revertirse a la ciudad en las condiciones establecidas dentro del acuerdo.