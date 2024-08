Migrantes venezolanos en Maicao, La Guajira tienen que consumir agua no potable

La situación migratoria en los departamentos colombianos que son frontera con Venezuela se agudiza debido al aumento del flujo de las personas que pasan del país vecino a territorio nacional.

RELACIONADO Alerta por masiva migración de venezolanos en La Guajira

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, ha pedido que se declare emergencia migratoria en el departamento pues asegura que se prevé que podría darse un nuevo éxodo de migración de venezolanos en Colombia y, según el mandatario, llegarían al departamento y se enfrentarían a vivir en condiciones muy difíciles, como la escasez de servicios públicos como el agua y la electricidad.

¿Cómo está la situación migratoria en la frontera entre Colombia y Venezuela?

El tráfico de personas aumenta desde muy temprano a pesar del gran tamaño y peso de las maletas. Algunos aseguran que vienen de paseo o de vacaciones, sin embargo, hay otros migrantes que con alegría llegan a territorio colombiano, optimistas y buscando un mejor futuro con sus hijos.

Las autoridades de Maicao que en este nuevo éxodo muchos continúan su camino hacia otras capitales del país y que, en ocasiones, Colombia es un país de tránsito.

Sin embargo, hay migrantes que, debido al dinero, no tienen más remedio que quedarse en alguno de los 40 asentamientos de Maicao.

El problema del agua potable en los asentamiento migratorios en la frontera entre Venezuela y Colombia

El agua en los asentamientos de Maicao no es apta para el consumo humano, sin embargo algunos no tienen más remedio que consumirla.

“Porque aquí hay un pozo que se consiguen aquí en la comunidad y eso no está apta [el agua] para el consumo, está solamente para lavar los corotos pero para el acto del consumo no. A veces hay personas que tienen para comprar el agua potable y algunos no lo tienen”, aseguró una de las mujeres que vive en los asentamientos mencionados.

Hay distintas formas de conseguir agua en el lugar en pozos, la que la misma comunidad vende transportada en tanques plásticos que amarran a burros, en carrotanques y, en el mejor de los casos, comprarla en bolsa.

Allí, es más costoso el agua potable que la comida.