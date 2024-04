"Que no se instalen más minas antipersonales": militares afectados hacen llamado a los grupos armados

Varios militares del Ejército Nacional afectados por minas antipersona se unieron para pedir a los grupos armados que dejen de lado “esta práctica violatoria del derecho internacional humanitario”, dice el Ejército a través de un comunicado de prensa.

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las minas antipersonales, los artefactos explosivos improvisados y las municiones sin explotar dejan hasta la fecha un saldo de 12.429 colombianos víctimas de este flagelo.

Asimismo, según la Presidencia de la República, este número de más de 12.000 víctimas equivale al periodo entre enero de 1990 y el 29 de febrero de 2024, compuesto por 7.377 miembros de la Fuerza Pública y 5.052 civiles.

El Ejército Nacional se encuentra adelantando labores “para registrar o acreditar ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los militares afectados por minas antipersonal. Este proceso deja como resultado la inclusión de 2105 uniformados en el Registro Único de Víctimas”, afirma la institución castrense.

Dos de los uniformados afectados son el cabo segundo retirado Gabriel José Abréu Orozco, quien perdió una pierna y el cabo Jorge Iván Durán González, quien quedó ciego tras la explosión de uno de estos artefactos.

“Hoy, el único pedido que hacemos los que hemos sido víctimas de este flagelo es que no se instalen más minas antipersonales en los campos de Colombia, ya que estas no discriminan objetivos y cada día afectan a más colombianos, especialmente a los niños”, piden los militares afectados.

Este es Gabriel José Abréu Orozco, un cabo del ejército que perdió una pierna por un artefacto explosivo

El miércoles 27 de abril de 2016 el suboficial se encontraba haciendo operaciones de control territorial en la vereda el Pará, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá, cuando pisó una mina antipersonal.

Tras el suceso, Abréu Orozco, oriundo de Ciénaga, Magdalena, fue auxiliado por sus compañeros y posteriormente evacuado hasta un centro asistencial, donde recibió los primeros auxilios.

Le podría interesar: Ejército capturó a cabecilla de la estructura Carolina Ramírez de las disidencias Farc

Horas antes de pisar el artefacto explosivo, Orozco se había comunicado con su mamá quien se había mostrado preocupada por el constante conflicto en la zona.

“Llamé a mi mamá para decirle que todo estaba bien. Ella me dijo: "mijo, yo siempre escucho que para esa zona hay combates y heridos por minas". Le respondí que tenía razón, pero que yo estaba bien. Cuando pisé la mina, lo primero que pasó por mi mente fue que mi vida se había acabado. Sentía que mi vida se iba lentamente. Pensaba en el dolor que iban a sentir mi mamá y mi papá por lo que me había ocurrido”, recuerda el cabo.

Antes de pisar dicho artefacto, dentro de los planes de Orozco estaba continuar con la carrera militar, pero “ese sueño murió cuando perdí mi pie. Después del arduo proceso de rehabilitación, que no fue nada fácil, comencé mi nueva vida, y hoy soy un deportista de alto rendimiento, practicando atletismo y representando al departamento del Magdalena”.

Este es Jorge Iván Durán González, un cabo del Ejército que perdió la vista por una mina antipersonal

El cabo del Batallón contraguerrilla número 67 se encontraba en operaciones militares contra las Farc en Marquetalia, Tolima cuando el 15 de septiembre de 2010 explotó el el artefacto que le arrebató la mayor parte de su vista.

Siga leyendo: Enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc dejan tres muertos y 12 capturados

“Ese día íbamos ingresando a Marquetalia y explotó el artefacto. Todo fue en cuestión de segundos, un caos. Me afectó considerablemente la visión y tenía esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Recuerdo que mis compañeros me auxiliaron; posteriormente llega el helicóptero y me sacan hasta Neiva, donde me atienden en el Hospital Universitario y luego al hospital Militar”, recuerda el cabo oriundo de Santa Marta.

El hoy abogado asegura que si bien al inicio le habían diagnosticado pérdida total, tras el trabajo de rehabilitación pudo recuperar el 30% de visión de su ojo izquierdo.

“Las minas son unos artefactos que jamás deben ser usados en las guerras porque su uso es de cobardes. No queremos más minas en el país. Estas no solo nos afectan a los militares, también causan secuelas y muerte a los campesinos que en muchas ocasiones han sido confinados por su uso indiscriminado”, dice el cabo Durán.

Facción del ELN propone desminar parte de Nariño

A mediados de marzo, el frente Comuneros del Sur afirmó a través de un video que estaba “listo para iniciar el proceso de desminado humanitario en las zonas de operación".

El gobernador del departamento Luis Alfonso Escobar, destacó que “más la paz debe entenderse como la transformación territorial y creo que en el caso de Nariño el ELN está facilitando las condiciones, por ejemplo, para que haya desminado humanitario en un entorno en el que nosotros hemos planteado diálogos regionales para la paz”.