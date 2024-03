Enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc dejan tres muertos y 12 capturados

El Ejército Nacional confirmó que en medio de combates ocurridos este miércoles 27 de marzo con la estructura Ismael Ruiz, del Estado Mayor Central, disidencia de las Farc, se registraron tres muertos y 12 capturados.

Los hechos ocurrieron en Chaparral, sur del Tolima, en donde cinco, de los 12 capturados, están heridos.

La autoridad también confirmó que fueron incautados 10 fusiles y abundante material de guerra.

La Gobernación de Tolima se pronunció sobre los hechos y publicó un video en el que se evidenció la captura de los integrantes de la disidencia de las Farc.

#AEstaHora | Primeras imágenes de los presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, capturados tras un enfrentamiento con el Ejército en Chaparral. Al parecer, iban a escapar en un vehículo y uniformados los interceptaron.

"Estas son las primeras imágenes extraoficiales de la captura de 12 integrantes de la Ismael Ruiz de disidencias de las Farc, en la vía que de Chaparral conduce a Rioblanco. Felicitaciones al Ejército por devolverle la tranquilidad a los habitantes del sur del Tolima", informó la Gobernación en su cuenta de X.

Enfrentamientos en Jamundí, Valle del Cauca

Después de que el Gobierno Nacional hubiera roto el cese bilateral con el EMC, los operativos militares y las ofensivas en contra de ese grupo armado se retomaron e intensificaron nuevamente.

El martes 26 de marzo también se registraron enfrentamientos entre el Ejército y la disidencia Jaime Martínez en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

Las mismas comunidades denunciaron que se vivieron momentos de pánico y angustia cuando se sostuvieron los enfrentamientos.

"Tropas de la Tercera Brigada sostienen combates contra el GAO-r Jaime Martínez en zona rural del corregimiento de San Antonio, en Jamundí, Valle del Cauca, esta operación permite evitar acciones criminales contra la población y la Fuerza Pública", informó el Ejército.

Policía Nacional busca a 'Iván Mordisco' en Colombia

El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, confirmó que están realizando labores de búsqueda e inteligencia para dar con el paradero del líder del Estado Mayor Central, 'Iván Mordisco', y con el líder de la Segunda Marquetalia, 'Iván Márquez', disidencias de las Farc.

“Respecto a la ubicación de alias Mordisco, no puedo mencionar donde está, pero como le hemos llegado a algunos de estos criminales que se esconden por allá en lugares recónditos, les hemos llegado y los hemos traído para que se presenten ante la justicia, también le llegaremos a ‘Mordisco’ y junto con ‘Iván Márquez”, expresó Salamanca a medios de comunicación.

El Gobierno Nacional ha estado al tanto del paradero de 'Iván Mordisco' después de que el líder de la disidencia hubiera asegurado, por medio de la red social X, que había apoyado la campaña del presidente Gustavo Petro, hecho que el mismo mandatario aseguró que se necesitaba esclarecer.

“Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten, porque dice un tuit que él dijo qué (...) y me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamiento”, expresó el presidente.