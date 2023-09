“Si tienen una gran preocupación, preocúpense por el alcohol”: Minjusticia sobre regulación de drogas

Con un país que tiene 230.000 hectáreas de coca sembradas y en las cárceles un problema de hacinamiento del 25% sí que vale la pena hablar con el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Recientemente expidieron un decreto que tiene que ver con la posible salida de mujeres de las cárceles del país, si ustedes no explican bien la cosa para muchos colombianos, esto queda como en:

¿No hay suficiente gente delinquiendo en las cárceles y ustedes quieren encima que salgan más?

"Es una ley que aprobó el Congreso durante el cuatrienio anterior, el presidente Petro la sancionó y esa ley establece que mujeres que hayan cometido delitos por su condición de pobreza, mujeres que cometieron delitos en marginalidad y que sean madres cabeza de familia, pueden pagar la pena no dentro de la cárcel, sino mediante labores comunitarias o labores de utilidad pública".

Mucha gente dirá bueno, sí, son mujeres son madres cabeza de hogar, necesitan esos niños a sus mamás cerca de ellos, pero también cometieron delitos.

¿Qué garantía tienen la sociedad de que no van a salir masivamente y que le repito no van a volver a las malas andanzas?.

"Primero esto es caso por caso. Los jueces de ejecución de penas mirarán si una mujer que consideran que cumple los requisitos realmente puede acceder a ese beneficio y la consideración del juez tiene discrecionalidad propia del juez".

Hay que decir que esta cárcel (El Buen Pastor) y algunas otras pocas funcionan relativamente bien, pero ministro, digamos la verdad, la mayoría de centros penitenciarios están hacinados, son lugares indignos, se siguen cometiendo delitos dentro de esas cárceles, dígame honestamente.

¿Esto sí tiene solución por lo que usted ha visto en el último año de gestión?

"Tiene solución combinando una cantidad de mecanismos que implican desde aprobación de leyes, actuaciones administrativas, asignación más eficiente de presupuesto, en fin, poco a poco combinando cositas sin que haya ninguna solución mágica podemos ir solucionando algunas y mantener a una persona privada de la libertad vale entre dos y medio y tres millones de pesos al mes".

Para que sigan delinquiendo desde acá. Es que eso es lo que da piedra ministro y es que le voy a hablar del tema de las extorsiones, por ejemplo, en las cárceles del país, eso es muy complicado.

¿Se siguen coordinando extorsiones?

"Como sabemos en qué cárceles y qué personas, los estamos trasladando de cárcel semana por semana para que no puedan establecer esas redes de corrupción que les permiten acceder a teléfonos celulares".

"Y por otra parte estamos adelantando un convenio con una empresa que es, al parecer, por lo que tenemos hasta ahora visto, es la única en el mundo que ofrece unos programas de software en los cuales necesitamos la colaboración de los operadores de telefonía y que son muchísimo más eficientes y son totalmente eficientes para bloquear la señal de celular en las cárceles".

¿Las extradiciones se detuvieron? ¿Es así o no?

"No, han seguido el ritmo absolutamente normal. Hasta el día de hoy, desde que yo me posesioné como ministro, hemos firmado 201 extradiciones, pero más que el número de 201 creo que el dato es el siguiente: las hemos concedido todas".

¿Recuerda alguna reciente que le diga algo a los colombianos de esas extradiciones?

"Justo antes de subirme al avión que me llevó a Washington firmé ya la extradición definitiva de Omar Ambuila, el funcionario de DIAN de Buenaventura que por lavado de activos se va para Estados Unidos, ya simplemente está pendiente el operativo del vuelo. Ya está todo jurídicamente listo, ya lo firmé y pues sí, lavado de activos por más de un millón de dólares.

230.000 hectáreas de coca sembradas en el país, eso dice la ONU. Con una cifra como esa es uno diría no se pueden tomar pañitos de agua tibia se necesitan medidas drásticas, esto no es charlando no es simplemente con buenas intenciones, ¿qué va a hacer el Gobierno frente a esa realidad que le preocupa, me imagino?

"230.000 hectáreas, sí, pero en el año (20)21 había habido un incremento del 43% y el 22 lo hubo del 13%

¿Entonces esto no es culpa de Petro sino de Duque?

"No, esto es una cosa de la sociedad colombiana. Se comienza a aplanar la curva, es decir, hay un incremento, pero sí hay un cambio de tendencia. Además de eso el 77% de incremento de hectáreas coca fue en Putumayo, no es un incremento generalizado en el país, incluso hay zonas en las que disminuyó".

"En el Catatumbo disminuyó levemente y en el Putumayo, no es en todo el Putumayo, es de la línea de frontera con Ecuador 10 kilómetros hacia adentro".

"La estrategia tiene que ser distinta, la estrategia tiene que ir a ofrecerle a los campesinos que cultivan hoja de coca proyectos económicos reales y para eso lo primero, y es lo que estamos haciendo, es llevarles seguridad y en el Cañón de Micay, ahí nos la estamos jugando".

"El cañón de Micay en Argelia, Cauca, es un sitio donde está todo lo malo, o sea, hay estructuras criminales que se están enfrentando, hay coca por montones, hay campesinos intimidados que han seguido sembrando hoja de coca porque esas fuerzas irregulares los tienen amedrentados".

"En estos momentos desde hace una semana, está actuando allí nuestro Ejército, nuestra Policía para liberar a esa población de ese yugo de las bandas criminales y una vez que eso ocurra que eso termine esa operación militar, cosa que debe ocurrir en unos 10-15 días, llega el resto del Estado lo hemos llamado Misión".

"El resto del Estado quiere decir Invías, Ministerio de Educación, Justicia llevando proyectos productivos y así vamos a actuar".

Muchos colombianos en este Gobierno ven embolatado lo del 'garrote', es decir, el castigo, las señales claras frente a los que delinquen; es más, muchos que nos están viendo dicen: este Gobierno solo se la pasa consintiendo a los malos, cuando no los nombra gestores de paz se inventa decretos para tratar de sacarlos de la cárcel o está permanentemente buscando unos mecanismos de negociación con gente que lo está haciendo todo mal.

¿Están consintiendo mucho a los malos?

"No, para nada. La meta de incautación de cocaína de este año es la más ambiciosa de la historia de Colombia, 830 toneladas de coca aspiramos incautar hasta 31 de diciembre. No hemos llegado todavía la meta, pero ahí vamos".

"La Policía y los militares están incautando más cocaína que siempre. Se han ya destruido este año más laboratorios tanto de cocaína como de pasta base, que en toda la historia de Colombia, es el año récord en destrucción de laboratorios de cocaína. Entonces sí estamos siendo efectivos".

"Alrededor de 76 millones se ha gastado el Estado colombiano en los últimos 10 años en la lucha contra el narcotráfico y para algunos no ha habido los resultados que uno quisiera porque seguimos inundados de coca.

¿Néstor Ozuna hubiera sido partidario de un proceso de legalización en regulación de las drogas desde hace rato?

"Eso que usted me dice lo mismo lo están viendo en los Estados Unidos, en España, en Francia, en todos los países del mundo y aunque hay una tremenda dificultad por la incertidumbre, por el temor al cambio, yo creo que poco a poco se va a ir abriendo paso una regulación de las drogas parecida a la que existe con el alcohol".

¿Y eso es deseable?, ¿eso sería bueno?

"Eso es deseable, es prevenir daños. Que la gente que consuma drogas tenga plena información sobre qué es lo que está consumiendo, cuáles son los efectos, cuáles son las características de lo que se consume, que la gente que tiene consumo problemático, o sea adictos, puedan tener atención de salud para esa adicción, que se sepa a quién se le vende y a quién no se le vende, que a cambio de gastar toda esa plata se cobren impuestos".

Esa idea la comparten muchos expertos, pero padres de familia deben estar diciendo '¿en manos de qué ministro de Justicia estamos?'. ¿Qué le dice a los padres de familia que dicen el señor lo que quiere es que todo se regule y que podamos comprar la droga en cualquier esquina, y mis hijos qué?

"Le podría decir un dato: en los últimos 10 años nosotros tenemos los datos de cuántas personas en Colombia han muerto por consumo de sustancias psicoactivas: alrededor de 27.000, 24.000 de ellas por alcohol, y el alcohol digamos es legal, y unas 3.000 por cocaína. Entonces, decirles que si tienen una gran preocupación preocúpense por el alcohol.

"El alcohol es más nocivo, incluso el tabaco es más nocivo que la marihuana, es preferible sin embargo que sea legal. Que si el jovencito se va a emborrachar tome un alcohol que no lo vaya a dejar ciego, que no sea ilegal, que sepa que se está tomando una cerveza o un aguardiente, que va a pasar una borrachera, que de eso no se va a morir y que sepamos cómo actuar y que si ya está tomando mucho sepamos cómo tratar un problema de alcoholismo y no llevarlo, además, al terreno de la ilegalidad. Es como un hoyo negro en el que no sabemos qué va a pasar y cómo tratarlo. Eso le diría a ese padre de familia".

¿Quiere acabar con la Procuraduría?

"No, pero hay varios asuntos que me llaman a reflexionar. La Procuraduría era una institución importantísima en la estructura constitucional del siglo XX en la que no había Fiscalía General de la Nación, no había Defensoría del Pueblo, no había defensores públicos, no había sistema penal acusatorio, en fin, y las instituciones comenzaron a cambiar y la Procuraduría se fue quedando igual.

(…) Le hace unas reformas: uno, para suprimir si esa función de destitución, suspensión o inhabilitación de funcionarios de elección popular y la otra si para retirar esas funciones de intervención en los procesos penales en el sistema penal acusatorio".

¿Qué piensa Néstor Osuna de Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación?

"Yo conozco al fiscal general desde hace mucho tiempo, nos conocimos como profesores universitarios y yo creo que él tiene una profunda convicción de que está actuando bien por Colombia y yo tengo la misma convicción de que yo lo estoy haciendo así y que esos desacuerdos forman parte de la vida democrática, entonces digamos que es cierto que tenemos tonos distintos, talantes diferentes, pero le aseguro que ambos estamos de acuerdo en querer que nuestro país funcione mucho mejor, que la justicia funcione mucho mejor y que por lo tanto las descalificaciones personales ahí no tienen sentido, que son simplemente visiones distintas de cómo puede funcionar.

¿Se le va la mano al fiscal en ciertas cosas?

"No solo sé".