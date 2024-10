Policía fue víctima de robo en Bogotá: el hecho ocurrió a plena luz del día

La inseguridad en Bogotá no da tregua. No importa el día, la hora ni el lugar; los robos son cada vez más frecuentes.

Cámaras de seguridad grabaron el robo

Es tal la situación que hasta los propios policías han sido víctimas de los ladrones. A través de redes sociales se conoció un caso que ocurrió el pasado lunes 7 de octubre.

El robo se presentó en el barrio El Carmen, localidad de Tunjuelito. En una esquina y a plena luz del día, un policía se encontraba conversando con un ciudadano que caminaba junto a su mascota.

Atrás de ellos había un camión y no había muchas personas en los alrededores. Todo parecía estar en completa normalidad. Algunos carros inclusive transitaban por ese sector.

El policía al parecer tenía su celular expuesto. En un punto del video, se ve a una motocicleta que viene a toda velocidad. Se subió al andén y en cuestión de segundos, le rapó el dispositivo al uniformado.

Tanto el policía como el civil quedaron sorprendidos, debido a que la moto salió inesperadamente por detrás del camión. Nada pudo hacer el uniformado y el ladrón emprendió la huida.

RELACIONADO Ladrón fue abatido por la Policía tras intentar robar a un taxista en el sur de Bogotá

Presunto ladrón se comprometió a no robar más

La Policía de Bogotá desarticuló una banda dedicada al hurto de motos. Uno de los capturados se comprometió a dejar de robar.

Uniformados estaban haciendo labores de patrullaje en Ciudad Bolívar, cuando recibieron el llamado de urgencia de una persona que le acababan de robar su motocicleta.

Después de una persecución, la Policía capturó a seis personas, quienes serían parte de la estructura. Uno de ellos había sido detenido cuatro veces por hechos similares.

La Policía reveló un video en el que uno de los señalados ladrones se comprometía a cambiar y no volver a cometer crímenes. “No, señor agente. La verdad yo ahora estoy trabajando y quiero cambiar. Yo tengo mi hijo y estoy trabajando por mi hijo. De corazón, por mi hijo, por mi familia, me comprometo que no voy a robar”, esto dijo el capturado.