Vivian Nieto, reconocida defensora de animales, denuncia graves amenazas de muerte contra ella y su familia

Vivian Nieto, reconocida por su labor en defensa de los animales y su participación política en Boyacá, denunció públicamente que estaría siendo víctima de amenazas de muerte dirigidas contra ella y su familia. A través de un video, la activista expuso algunos de los mensajes que, según afirmó, ha recibido de un hombre con quien tuvo un desacuerdo relacionado con un caso de maltrato o atención animal.

De acuerdo con su relato, los problemas comenzaron durante su campaña a la Cámara de Representantes por Boyacá, cuando el hombre le habría solicitado ayuda para un caso relacionado con un perro y ella no pudo atender la petición.

Ella sostiene que, desde entonces, las intimidaciones han aumentado y que los mensajes más recientes incluyen advertencias contra sus seres queridos.

¿Qué dicen los mensajes que denunció Vivian Nieto?

En el video publicado por la defensora de animales se escuchan apartes de los mensajes que, según explicó, le habría enviado el hombre. En ellos aparecen insultos de carácter machista, expresiones intimidatorias y advertencias que ella interpreta como amenazas contra su integridad.

Nieto afirmó que respondió a los mensajes señalando que no permitiría que los insultos la silenciaran y que pondría los hechos en conocimiento de las autoridades.

Sin embargo, según su testimonio, las comunicaciones habrían continuado e incluido referencias a su familia, así como advertencias sobre posibles agresiones. También aseguró que recibió mensajes por WhatsApp en los que el remitente habría hecho alusión a su capacidad económica y a supuestas influencias para intimidarla.

La activista sostuvo que el perfil desde el cual recibió los mensajes correspondería a una persona con la que ya había hablado. No obstante, las acusaciones expuestas públicamente deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía

Ella manifestó que acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar las amenazas que asegura haber recibido. Además, afirmó que este no sería el primer episodio de intimidación en su contra.

Según indicó, ha interpuesto más de 11 denuncias ante ese organismo por distintos hechos, dos de ellas relacionadas con amenazas contra una lideresa social. También señaló que cuenta con una medida de protección que contempla visitas ocasionales de dos policías a su vivienda para verificar cómo se encuentra.

Sin embargo, considera que estas acciones no son suficientes frente al temor que siente por su seguridad. Por esa razón, pidió que se revise su situación y que las autoridades adopten medidas adicionales para prevenir posibles agresiones.

“Qué difícil ser mujer y lideresa en Colombia”

Durante su pronunciamiento, la defensora hizo un llamado al ministro del Interior, al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al senador John Amaya y a las demás autoridades para que atiendan su caso.

Nieto relacionó su situación con las dificultades que, según expresó, enfrentan las mujeres que participan en política y quienes lideran causas sociales en el país. También cuestionó los insultos machistas que aparecen en los mensajes que hizo públicos y pidió que su denuncia reciba atención.

Necesito seguridad, necesito que todas las autoridades pongan el ojo en mí.

La activista agregó que las intimidaciones no se limitarían a una sola persona, pues aseguró haber recibido amenazas de diferentes individuos a lo largo del tiempo.