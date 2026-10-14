Fiscalía investiga contrato de $257 millones del caricaturista Matador con el Fondo Colombia en Paz

La Fiscalía General de la Nación abrió un nuevo frente de investigación relacionado con el caricaturista Julio César González, conocido como Matador.

Esta vez, el organismo busca revisar un contrato por $257 millones que suscribió en 2023 con el Fondo Colombia en Paz para promover la implementación del Acuerdo de Paz a través de piezas gráficas y caricaturas.

La indagación se conoce después de que la Fiscalía también iniciara actuaciones por los señalamientos que Matador habría hecho contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Sin embargo, este nuevo asunto se concentra en la ejecución de recursos públicos y en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

¿En qué consistía el contrato de $257 millones de Matador?

De acuerdo con la información conocida, el acuerdo fue suscrito para desarrollar estrategias de comunicación que permitieran mostrar, mediante caricaturas, los avances y las acciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz.

El contrato tuvo una duración de 12 meses durante 2023 y un valor total de $257 millones. En sus condiciones también se establecía una asignación mensual de aproximadamente $21,4 millones.

La Fiscalía busca determinar cómo se ejecutó el proyecto durante ese periodo y qué actividades realizó el caricaturista para cumplir con el propósito de divulgar la implementación del acuerdo.

¿Qué busca establecer la Fiscalía?

La investigación pretende verificar si el objeto contractual se cumplió de manera integral. Para ello, el organismo deberá revisar el desarrollo de la estrategia de comunicación, las actividades realizadas y los resultados asociados a las obligaciones pactadas.

Uno de los puntos centrales será establecer cómo se llevó a cabo la campaña de divulgación mediante caricaturas y si las labores desarrolladas correspondieron a lo establecido en el contrato.

Por ahora, la apertura de esta línea de investigación no significa que se haya demostrado una irregularidad ni que exista responsabilidad penal del caricaturista. El propósito de las verificaciones es esclarecer las condiciones en las que se ejecutaron los recursos y establecer si hay elementos que ameriten actuaciones adicionales.