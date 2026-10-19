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Presidente ordenó “ofensiva total” contra el ELN tras bloqueo con tractomula en su visita a Arauca

Abelardo de la Espriella pidió reforzar la fuerza pública en el departamento y exigió liberar a cinco secuestrados.

Presidente ordenó “ofensiva total” contra el ELN tras bloqueo con tractomula en su visita a Arauca
Foto: AFP.

Yhonay Díaz

octubre 19 de 2026
07:59 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una “ofensiva total” contra el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca, luego de denunciar que miembros de ese grupo armado atravesaron una tractomula en la vía que comunica a Tame con Arauca, a la altura de Flor Amarillo.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la fuerza pública reaccionó y logró habilitar nuevamente el paso.

De la Espriella explicó que el bloqueo ocurrió poco antes de su intervención.

Entre Tame y Arauca, en Flor Amarillo, hace una hora nos atravesaron los bandidos del ELN una tractomula. Nuestro Ejército llegó inmediatamente y destapó la vía como corresponde.

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Ordenan “ofensiva total” contra el ELN y disidencias en Arauca

Tras este hecho, el jefe de Estado anunció medidas para reforzar las operaciones contra los grupos armados ilegales y sus actividades criminales.

“He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc, reforzando la fuerza pública y el control fronterizo.

También aseguró que su gobierno combatirá la extorsión, el hurto y las fuentes de financiación de estas organizaciones mediante la aplicación de la ley.

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Presidente exigió al ELN la liberación de cinco secuestrados

En medio de su pronunciamiento, el presidente se refirió a la situación de cinco secuestrados en Arauca, entre ellas dos funcionarios de CTI de la Fiscalía.

De la Espriella exigió al ELN que los libere de manera inmediata y anunció que impartió instrucciones al Gaula para intensificar las operaciones dirigidas a rescatarlos.

“Esos secuestrados no los vamos a olvidar”, aseguró el mandatario, quien también se comprometió a acompañar a las familias de las víctimas mientras avanzan las acciones para lograr su liberación.

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Gobierno no negociaría con el ELN

El mandatario sostuvo que su Gobierno no contempla negociar con el grupo armado en relación con estos casos y advirtió que los responsables deberán responder ante la justicia.

La única opción es entregarlos o esperar que les caiga todo el peso de la ley.

En esa misma línea, anunció que perseguirá a quienes, según sus declaraciones, respalden a organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo.

También señaló que trasladará fuera de Arauca, conforme a la ley, a cabecillas y extorsionistas que se encuentren presos.

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