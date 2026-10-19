Presidente ordenó “ofensiva total” contra el ELN tras bloqueo con tractomula en su visita a Arauca

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una “ofensiva total” contra el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca, luego de denunciar que miembros de ese grupo armado atravesaron una tractomula en la vía que comunica a Tame con Arauca, a la altura de Flor Amarillo.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la fuerza pública reaccionó y logró habilitar nuevamente el paso.

De la Espriella explicó que el bloqueo ocurrió poco antes de su intervención.

Entre Tame y Arauca, en Flor Amarillo, hace una hora nos atravesaron los bandidos del ELN una tractomula. Nuestro Ejército llegó inmediatamente y destapó la vía como corresponde.

Ordenan “ofensiva total” contra el ELN y disidencias en Arauca

Tras este hecho, el jefe de Estado anunció medidas para reforzar las operaciones contra los grupos armados ilegales y sus actividades criminales.

“He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc, reforzando la fuerza pública y el control fronterizo.

También aseguró que su gobierno combatirá la extorsión, el hurto y las fuentes de financiación de estas organizaciones mediante la aplicación de la ley.

Presidente exigió al ELN la liberación de cinco secuestrados

En medio de su pronunciamiento, el presidente se refirió a la situación de cinco secuestrados en Arauca, entre ellas dos funcionarios de CTI de la Fiscalía.

De la Espriella exigió al ELN que los libere de manera inmediata y anunció que impartió instrucciones al Gaula para intensificar las operaciones dirigidas a rescatarlos.

“Esos secuestrados no los vamos a olvidar”, aseguró el mandatario, quien también se comprometió a acompañar a las familias de las víctimas mientras avanzan las acciones para lograr su liberación.

Gobierno no negociaría con el ELN

El mandatario sostuvo que su Gobierno no contempla negociar con el grupo armado en relación con estos casos y advirtió que los responsables deberán responder ante la justicia.

La única opción es entregarlos o esperar que les caiga todo el peso de la ley.

En esa misma línea, anunció que perseguirá a quienes, según sus declaraciones, respalden a organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo.

También señaló que trasladará fuera de Arauca, conforme a la ley, a cabecillas y extorsionistas que se encuentren presos.