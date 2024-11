Mujer de 82 años fue víctima de abuso sexual: su familia pide justicia

Una familia en Bogotá se encuentra devastada tras el brutal ataque sufrido por una mujer de 82 años el pasado viernes en la madrugada.

La hija de la víctima relató los hechos, describiendo cómo un hombre vestido de negro agredió y abusó de su madre, dejándola golpeada y en el suelo. A pesar de que la policía acudió al lugar, el agresor regresó poco después, amenazándola con un cuchillo y exigiéndole dinero, antes de finalmente huir.

El caso ha generado indignación, mientras la familia de la víctima busca justicia. La denuncia ocurre en un contexto alarmante de aumento de casos de abuso y violencia sexual en la capital, un problema que sigue afectando a cientos de mujeres, especialmente de la tercera edad, quienes se enfrentan a la violencia sin garantías de protección y con pocos avances en sus procesos judiciales.

Violento ataque y amenazas a una mujer de la tercera edad en Bogotá

El impactante caso se dio a conocer por la hija de la víctima, quien narró cómo su madre, tras ser violentamente agredida, logró identificar al agresor. Según explicó, el hombre, al intentar sujetarla, dejó su rostro al descubierto cuando la mujer forcejeó con él. La víctima alcanzó a llamar a la policía tras el primer ataque, pero lamentablemente el agresor volvió minutos después. “El tipo después de que se va la policía ingresa nuevamente ya amenazándola con un cuchillo… finalmente ella le da un dinero y se va”, declaró la hija.

Desde el incidente, la víctima no ha vuelto a su casa por temor a represalias, mientras sus familiares exigen que las autoridades actúen rápidamente. La hija de la mujer expresó su frustración ante la posibilidad de que el agresor siga en libertad. “Mi mamá ya no regresa a casa y estamos esperando que la justicia actúe para que no sea un caso más”, concluyó.

Alarma en Bogotá: incrementan los casos de abuso sexual

La agresión a esta mujer de la tercera edad se suma a una preocupante estadística de abuso sexual en Bogotá. De acuerdo con el concejal David Saavedra, en 2024 los casos de víctimas de abuso han aumentado significativamente en comparación con el año anterior. Entre enero y septiembre de 2024, se han registrado 7.495 casos de abuso sexual en la ciudad, lo que representa un incremento del 58% frente al mismo periodo en 2023, cuando se reportaron 4.721 casos.

RELACIONADO Mujer de 25 años y su hijo de 4 años fallecieron tras ser arrastrados por quebrada en Cesar

Este aumento refleja una urgente necesidad de acciones contundentes para proteger a las víctimas y reforzar las políticas de seguridad en la ciudad. La familia de la víctima, así como otras personas afectadas, esperan que este tipo de delitos no queden en la impunidad y que las autoridades tomen medidas concretas para frenar la violencia sexual en Bogotá.