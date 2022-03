Conozca la historia de ocho mujeres que dejan huella en Colombia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este martes 8 de marzo, Noticias RCN resalta a las mujeres colombianas que han dejado en alto el nombre del país con su labor, inteligencia y talento.

Feliza hace parte de la generación de los primeros artistas colombianos que apostaron por instalaciones y espacios que ofrecieran al público una experiencia interactiva. Nació en Bogotá el 8 de septiembre de 1933 y es de ascendencia judía-polaca. Es escultora y realiza sus obras con materiales de desecho no convencionales como chatarra, acero inoxidable, telas y motores. Como legado deja una profusa obra en espacios públicos y museos de Bogotá, que hoy son considerados patrimonio de la capital.

La colombiana de 42 años, nacida en Cali, es jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico de 'Perseverance', un proyecto espacial histórico de la Nasa, que buscaba llegar a la superficie del planeta rojo.

Diana, en entrevista a la BBC, contó que llegó a Estados Unidos a sus 17 años y en condiciones económicas difíciles. Actualmente es integrante de la Agencia Espacial estadounidense e hizo parte del equipo que diseñó del brazo robótico que integró la misión Marte 2020.

En el año 2021, la colombiana fue galardonada con el premio Cafam a la mujer, que reconoce el espíritu de liderazgo de las mujeres en Colombia.

For Diana Trujillo, joining the NASA family had always been a dream. After holding several roles within NASA and currently on the team for @NASAPersevere, she’s helping others accomplish the same goal through her passion for STEM. Meet Diana: https://t.co/jQwyDc0DI9 pic.twitter.com/eh0pamndW4