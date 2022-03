Día de la Mujer: conmemoración de una incansable lucha por la equidad de género

Este martes 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la Mujer. Este día resalta a las mujeres como artífices de la historia y reconoce sus raíces en su lucha por participar en la sociedad en condiciones de igualdad con el hombre.

De acuerdo con Naciones Unidas, el Día Internacional de la Mujer aparece en el marco de las manifestaciones ocurridas a comienzos del siglo XX, en manos de mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban el derecho al voto, las mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, antes de que la celebración fuera reconocida oficialmente por la ONU, en 1977, la conmemoración comenzó a tener lugar en varios países alrededor del mundo. Un precedente que marcó la historia de la celebración fue la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, escenario en el cual se reunieron 15.000 manifestantes para exigir la mejora de sus condiciones de vida.

28 de febrero: el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en EE. UU.

19 de marzo: en 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, se da lugar a la celebración en ese país, así como en Austria, Dinamarca y Suiza.

23 de febrero: la fecha en la que comenzaron las huelgas de mujeres rusas, que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial en pro de la paz, fueron el 23 de febrero de 1913, de acuerdo con el calendario ruso. Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la fecha en que se celebra ahora.

En el marco de la celebración, diferentes organizaciones se han pronunciado para resaltar el día. Es el caso de la ONU, que este año, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, lanzo una campaña bajo el lema 'Igualdad de género hoy para un mañana sostenible'.

On Tuesday's #InternationalWomensDay, @UN_Women explains how the climate crisis disproportionately impacts women & girls, why gender equality is key to #ClimateAction, and what YOU can do to support solutions for women, by women. https://t.co/S326CkWTtG pic.twitter.com/mkFwvM27Ng