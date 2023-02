Al menos ocho mujeres denuncian ser víctimas de abuso sexual de un conductor en Medellín

Un grupo de mujeres denunciaron que fueron víctimas de acoso por parte de un conductor de plataformas en Medellín. Una de ellas dio a conocer su caso a través de redes sociales y esto hizo que otras se atrevieran a informar sobre estos abusos.

Según se conoció, son al menos ocho mujeres las que han vivido esta clase de hostigaciones. La Fiscalía General ha informado que está al tanto de la denuncia de tres de las víctimas.

“Él me colocó las manos en la pierna, no recuerdo muy bien, pero yo traía un vestido o una falda, solo sé que traía las piernas descubiertas y una chaqueta”, dijo una de las mujeres que sufrió del acoso.

Ella relata que estaba llegando a su vivienda en el municipio de Itagüí y en el recorrido le pidió al conductor detenerse en un cajero automático, pero él se ofreció a darle el dinero en efecto a cambio de que ella le hiciera una trasferencia. Justo cuando la mujer se iba a bajar y le dijo que le entregara el dinero, el sujeto empezó a acosar.

Algo similar a lo que le sucedió a Alejandra, otra de las mujeres que vivió en carne propia estos abusos. “Me agarró del cabello y me empezó a tocar los senos, me dijo que yo tenía que aprender a controlar la respiración. En ese momento yo no me pude mover, dije que si me muevo es capaz que me golpea, me mata”.

La denuncia pública de una de ellas en redes sociales motivó a que un grupo de mujer que dicen ser víctimas de acoso del mismo hombre llegaran hasta la fiscalía a exponer sus casos.

“Cuando entro a la publicación, todos los comentarios eran: a mí me pasó lo mismo, la semana pasada esto, esto y lo otro”, comentó la mujer que reportó su caso.

Entre tanto, las autoridades dieron a conocer que el hombre ya fue identificado y el vehículo en el cual habría cometido los abusos.

“Si usted se sube en el vehículo o cualquiera que sea y denuncia que esa persona la abuso o pretendió abusarla, pues nosotros hacemos todo el recorrido, hacemos toda la labor investigativa para poder llevar un buen término esa investigación, pero necesitamos recibir la denuncia”, señaló el director de fiscalías de Medellín, Ricardo Romero.