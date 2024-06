Mujeres que sufrieron violencia denuncian estar siendo revictimizadas por las autoridades

Es un calvario: en eso aseguran varias mujeres que se convirtió su vida luego de denunciar a sus exparejas por violencia. Dicen que ahora están siendo revictimizadas por las mismas autoridades. ¿Qué está pasando con sus casos?

Mujeres que sufren violencia denuncian ser revictimizadas por las autoridades

“Pasados dos años sigo siendo revictimizada, ahora multada”. Este es el testimonio de una mujer que asegura sufrir una verdadera pesadilla luego de denunciar a su expareja por violencia intrafamiliar en una comisaría de Bosa, en Bogotá; y no solo por su agresor, sino por una serie de acciones de la misma comisaría en su contra.

“Desafortunadamente dije ‘aquí ya no fue’. No puedo seguir estando en un espacio donde no están entendiendo mi dolor, lo que estoy viviendo; y antes que cualquier cosa la señora está haciéndome ver como la culpable de lo que me pasa”, relató la mujer a Noticias RCN.

En medio del proceso, su expareja la denunció por violencia contra su propia hija, algo que según ella es falso y que las autoridades no se molestaron en verificar con un equipo profesional con la misma menor.

Mujer víctima de violencia fue multada por no asistir a audiencia en el mismo espacio con su agresor

Pero sí la multaron con tres salarios mínimos por no asistir a una audiencia en la que le exigían estar en el mismo espacio con su agresor, cuando ya tenía una medida de protección, justamente para estar lejos de él.

“Yo quisiera que comprobara la comisaría antes de decidir multarme, si esos audios son míos. Ella nunca tuvo en cuenta; es más, nunca me comunicaron nada”.

Estas irregularidades que al parecer suceden con frecuencia en estas comisarías, según los testimonios de varias víctimas, ya están en la lupa de la Secretaría de Integración Social que anunció la apertura de investigaciones de oficio en comisarías de Bosa y Tunjuelito.

“Si es una mujer víctima, tiene el derecho a solicitar la no confrontación. Esto implica que se le garantice que por ningún canal, ni virtual ni presencial, haya interacción”, explicó Natalia Velasco, subdirectora de Familia en Integración Social.

Desde este mes, integración social inició un plan de entrenamiento para mejorar la atención de los equipos comisariales.