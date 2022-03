Video del conmovedor momento en el que Sebastián Yatra rompe en llanto en los Óscar

‘Dos Oruguitas’ fue el conmovedor tema que llevó al cantante colombiano, Sebastián Yatra, al escenario de los Óscar, uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica del mundo. Tras su presentación en el escenario interpretando el tema principal de la película animada ‘Encanto’, inspirada en Colombia, el cantante rompió en llanto en el camerino.

Antes de su impecable participación, Yatra dijo a Noticias RCN:

Me imaginaba hacer un papel doblando, pero nunca me imaginé que me fueran a llamar para cantar la canción principal de la película. Disney se ha encargado a lo largo de los años de escribir y sacar adelante canciones icónicas.