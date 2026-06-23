Naturgas lanza alerta por caída en las reservas de gas: esto muestran las cifras

El gremio Naturgas respondió a la caída de las reservas de gas. Por un lado, alertó que la reducción de las reservas probadas de gas natural fue del 17 %, pasando de 2.064 gigapies cúbicos en 2024 a 1.717 en 2025.

Frente a esto, sostuvo que es importante acelerar las decisiones que permitan transformar los recursos contingentes identificados de más de 10 mil gigapies cúbicos. Esto, en oferta efectiva para los hogares, la industria, el transporte y la generación eléctrica.

¿De cuánto ha sido la caída?

Horas atrás, el Ministerio de Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos informaron que el país mantenía estables sus reservas de petróleo y gas. Además, fortalece su seguridad energética.

Esta información fue fundamentada en el informe de Recursos y Reservas 2025. Con corte al 31 de diciembre, las reservas de petróleo llegaron a 2.020 millones de barriles y la relación con la producción pasó de 7.2 a 7.4 años.

¿Qué responde el Gobierno?

Además, el año pasado se incorporaron 257 millones de barriles de petróleo a las reservas. En otros términos, por cada 100 barriles se repusieron 94. Otro dato importante es que entre 2018 y 2025 se incorporaron 2.05 millones de barriles.

Con respecto al gas natural, las reservas quedaron en 1.717 gigapies cúbicos, tal y como mencionó Naturgas. El Gobierno, además, señaló que la relación con la producción es de 5.9 años.

En el informe se destacó que entre 2018 y 2025 hubo una incorporación de 521 gigapies cúbicos. De la mano con este punto, se presentó un aumento considerable en los recursos contingentes, lo que se traduce en volúmenes descubiertos y potencialmente recuperables.

Asimismo, los recursos contingentes llegaron a los 10.540 gigapies cúbicos en categoría 3C, lo cual significa una concentración importante en zonas lejanas del Caribe.