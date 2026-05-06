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Carros eléctrico vs. carro con gasolina: esto es lo que vale tener dos de los carros más vendidos del país

Este ejercicio toma como referencia al Kia Picanto Vibrant y al Tesla Model Y, los dos más vendidos.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

junio 05 de 2026
12:19 p. m.
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El mercado automotor en Colombia atraviesa un momento histórico de transformación. Según los últimos reportes de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), las matrículas de vehículos nuevos se dispararon un 42,8% en el último mes, impulsadas de manera inédita por tecnologías de cero y bajas emisiones.

En este escenario de reactivación, dos modelos representan las caras de la moneda del éxito comercial: por el lado de los eléctricos, el Tesla Model Y ha hecho historia al consolidarse como el carro más vendido del país en lo que va del año; por el otro, vehículos compactos y eficientes a combustión, como el tradicional Kia Picanto, siguen liderando las preferencias de las familias en las regiones colombianas.

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Tener en el garaje alguno de los dos vehículos más apetecidos de la nación plantea una pregunta financiera crucial para los compradores: ¿cuánto vale realmente mantenerlos en el día a día?

Combustible vs. Kilovatios

El costo por kilómetro recorrido se ha convertido en el argumento de mayor peso para quienes deciden dar el salto a la movilidad eléctrica. Con el precio del galón de gasolina corriente estabilizado sobre los $16.400 pesos en las principales ciudades del país, un vehículo a combustión que rinda un promedio de 45 kilómetros por galón representa un gasto aproximado de $364 pesos por kilómetro.

En contraste, alimentar un vehículo eléctrico resulta considerablemente más económico. Un modelo promedio consume entre 16 y 18 kWh (kilovatios-hora) por cada 100 kilómetros. Traducido a las tarifas de energía locales, el costo por kilómetro se ubica entre $130 y $180 pesos. Esto significa un ahorro directo en el consumo diario de hasta un 60% en favor del carro eléctrico, sumado a que el precio de la energía no sufre la volatilidad mensual de los combustibles fósiles.

Mantenimiento mecánico: Menos piezas, menos gastos

Al evaluar el paso por el taller, la ventaja técnica de los motores eléctricos vuelve a inclinar la balanza. Un motor de combustión tradicional posee miles de piezas móviles expuestas a fricción y altas temperaturas. En un carro a gasolina, los conductores deben presupuestar gastos recurrentes en:

  • Cambios periódicos de aceite, filtros y bujías.
  • Ajuste de válvulas y correas de repartición.
  • Mayor desgaste en el sistema de frenos convencionales.

Por su parte, el tren motriz de un eléctrico reduce sus componentes drásticamente. Al no requerir fluidos de motor ni sistemas complejos de escape, el mantenimiento preventivo anual llega a ser entre un 40% y un 50% más barato.

Incluso las pastillas de freno en los eléctricos duran el doble gracias al sistema de frenado regenerativo, que aprovecha la desaceleración para recargar la batería y frena el vehículo sin desgastar tanto el material físico.

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