Nicolás Petro habló sobre Euclides Torres y la financiación de un evento en Barranquilla

Antes de las 12:00 p.m. de este jueves 14 de marzo terminó la declaración del exdiputado Nicolás Petro Burgos ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que se realizó en el Tribunal Superior de Barranquilla.

Noticias RCN conoció un documento que reveló detalles de la declaración que hizo Petro Burgos ante la Comisión en donde habló sobre Euclides Torres y el financiamiento que hizo de un evento público en Barranquilla reconocido por una 'P' gigante como tarima en la que el entonces candidato Gustavo Petro se ubicó a dar su discurso.

Euclides Torres sí financió evento en Barranquilla

En la declaración, Petro Burgos confirmó que Torres sí financió el polémico evento de la 'P', según el exdiputado, no se realizaron en campaña electoral.

El hijo del mandatario confirmó que el evento en particular de la 'P' no fue reportado en las cuentas oficiales de la campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro porque no alcanzó a ser un acto de campaña.

Lea también: Esta es la orden de compra de los otros 40 carrotanques de la UNGRD para La Guajira

"No, porque en ese momento no había campaña electoral", aseguró Petro Burgos ante la Comisión.

Documento de la declaración de Nicolás Petro

Petro Burgos reveló que el evento, que se realizó el 10 de septiembre de 2021, Torres financió gran parte de los actos logísticos.

"Fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles, no sé cómo fue la mecánica de pagos (...) a mí nunca me entregaron dineros en efectivo para eso", aseguró Petro Burgos en la declaración.

La Comisión de Acusación le preguntó al exdiputado si sabía de donde provenía el dinero que Torres aportó a la campaña, a lo cual Petro Burgos contestó que debía ser de la actividad empresarial de Torres.

Nicolás Petro habla sobre declaración ante la Comisión

Por medio de un video, Petro Burgos se pronunció sobre la declaración que hizo y aseguró que entregó información, según él, sobre los verdaderos hechos relacionados con la campaña del actual presidente.

"Esta es mi única verdad, la entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado", aseguró Petro Burgos.

Lea además: Rodolfo Hernández confirma que padece cáncer terminal durante audiencia por caso Vitalogic

Petro Burgos aseguró que se ha "sembrado cizaña" para ponerlo en contra de su papá y por eso el testimonio antes entregado no debería tenerse en cuenta.

Finalmente, la Comisión de Acusación aseguró que estudiarán el testimonio entregado por Petro Burgos para avanzar en la investigación del presidente.

"La presente investigación continuará con la declaración a los señores Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña, Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, Alfonso Del Cristo Hilsaca, Euclides Torres y María Lucy Soto", informó la Comisión.